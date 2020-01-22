Mang bầu 5 tháng, người vợ bị chồng đánh đập tới tấp vì tra hỏi chuyện ngoại tình

Xã hội 22/01/2020 16:03

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ tra hỏi thì bị đánh đập dã man dù đang mang thai 5 tháng. Câu chuyện này hiện đang gây xôn xao mạng xã hội.

Từ trước đến nay, những câu chuyện vợ, chồng ngoại tình bạo lực gia đình luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội.

Mới đây, trên Facebook vừa xuất hiện câu chuyện một người vợ trẻ sau khi bất chấp sự ngăn cấm của gia đình để lấy chồng thì bị chính người mình yêu thương phản bội, đánh đập.

Theo chia sẻ, cô gái này là con của một gia đình kinh doanh khá giả nhưng sau đó lại yêu một chàng trai làm công việc giao hàng. Vì không môn đăng hộ đối nên gia đình cô gái lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên, cô đã bất chấp tất cả để được kết hôn với người mình yêu.

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Vì tình yêu, cô gái trẻ bất chấp lời can ngăn của bố mẹ để lấy một người chồng làm nghề giao hàng - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, cô sớm vỡ mộng vì người chồng không còn lãng mạn như lúc mới yêu, thường xuyên nhắc lại chuyện bị ngăn cấm tình cảm. Mới đây nhất, người vợ phát hiện chồng ngoại tình nên tra hỏi thì bị đánh đập dù đang mang thai. 

“Mang thai đến tháng thứ 5 em đã rất mệt do thể chất em yếu, nghén nhiều. Em thấy chồng suốt ngày không ở nhà. Đi đâu là chải chuốt, nước hoa thơm nức. Em nghe lời xúi của một cô bạn, mở định vị trên điện thoại chồng, liên kết sang máy mình rồi xem anh ta đi đâu cả ngày.

Em phát hiện chồng mình tiếp tục đi đến chỗ ở của cô bồ mà em bắt quả tang ngày trước. Anh ở đó khoảng 2 tiếng rồi mới về nhà.

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Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ trẻ bị đánh đập dã man dù mang thai 5 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó em phát khóc luôn. Đợi anh ta về, em chất vấn thẳng rằng tại sao còn qua lại với cô ta. Ban đầu, anh ta cãi nhưng sau đó em đưa ảnh chụp màn hình định vị, anh ta đổi giọng luôn. Lúc đó anh ta xưng hô mày, tao và lao vào đánh dù em đang mang bầu 5 tháng.

Đánh xong xuôi, mặc kệ em gục vào một góc nhà, anh ta vẫn bỏ đi.

Giờ em đau đớn lắm, nghĩ năm xưa sao lại cãi lời bố mẹ làm gì mà phải chịu khổ như thế. Em quyết định viết đơn ly hôn rồi về ngoại luôn, em chẳng thể chịu đựng nổi cuộc hôn nhân này nữa rồi”.

Cư dân mạng không khỏi bức xúc trước hành động của người chồng vũ phu. Bên cạnh đó, không ít người ủng hộ quyết định ly hôn của người vợ trẻ và hy vọng chị sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. 

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Từ khóa:   chồng vũ phu nóng trên mạng xã hội bạo lực gia đình

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