Đừng bao giờ xem thường linh cảm của phụ nữ: Vợ phát hiện chồng ngoại tình với osin nhờ đôi giày mới

Xã hội 14/01/2020 10:35

Sau khi mua đôi giày mới, người vợ bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình với người ở. Hiện câu chuyện này đang gây xôn xao khắp các diễn đàn trên Facebook.

Lâu nay, người ta thường nói rằng giác quan thứ 6 của phụ nữ vô cùng lợi hại. Thế nhưng không phải ai cũng tin vào điều đó. Tuy nhiên, những ai hoài nghi về linh cảm của phụ nữ sẽ phải nghĩ lại sau khi đọc câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua này.

Theo đó, chỉ nhờ một đôi giày mới mà người vợ phát hiện chồng ngoại tình với người làm. Cụ thể, một người dùng mạng xã hội kể: “Bà cùng phòng tôi, chiều hôm qua đang làm tự nhiên bảo là chị có linh cảm là phải mua một đôi giày mới ngay. Thế là chiều tan làm về đi mua bằng được một đôi. Nay đến công ty khóc lóc, bảo qua đi làm về sớm phát hiện ra chồng với osin tằng tịu với nhau. Tra hỏi thì phát hiện ra tằng tịu với nhau từ lâu rồi. Nhưng bình thường thì làm với con osin trong phòng ngủ của 2 vợ chồng, sát vách hành lang. Nên nghe tiếng bước chân vọng lại từ thang máy là biết ngay có phải bà này đi làm về rồi không. Nay bà ấy đổi giày, không nghe ra nên mới bị bắt quả tang. Linh cảm của đàn bà đúng là không bao giờ sai”.

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Câu chuyện người vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ đôi giày mới gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã gây bão mạng xã hội, nhận được vô số bình luận từ dân mạng. Ai nấy đều cảm thán rằng giác quan thứ 6 của phụ nữ quả thật lợi hại.

“Ngoài giác quan thứ 6 thì chị em còn có cả giác quan thứ 7, chủ nhật nữa các ông ạ”, một người dùng mạng xã hội hài hước bình luận.

“Đã bảo rồi, phụ nữ không cần qua khóa huấn luyện nghiệp vụ nào hết nhưng vẫn biết được rất nhiều chuyện”, một người trầm trồ trước khả năng của chị em phụ nữ.

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Câu chuyện này khiến cánh mày râu tin càng thêm sợ hãi giác quan thứ 6 của chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù vẫn chưa biết thực hư sự việc nhưng câu chuyện người vợ phát hiện chồng ngoại tình với osin nhờ đôi giày vẫn đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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