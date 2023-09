Nhiều ngày qua, thông tin người mẹ giết con trai 3 tuổi rồi tự tử bất thành khiến dư luận không khỏi xôn xao. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dung (sinh năm 2000, ngụ xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án được xác định là bé V.V.B. (3 tuổi, con trai riêng của Dung).

Theo thông tin trên Công an nhân dân, Dung đã thừa nhận hành vi giết con rồi tự sát. Được biết, từ khi chưa đầy 17 tuổi, Dung mang thai. Sinh con không bao lâu, Dung và người yêu chia tay. Cô gái trẻ ôm con từ Nghệ An ra Bắc Ninh để làm thuê.