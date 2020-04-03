Lời khai người mẹ giết con 3 tuổi rồi tự tử vì mâu thuẫn với bạn trai: Sợ mình chết không ai nuôi con

Xã hội 03/04/2020 13:05

Tại cơ quan điều tra, người mẹ giết con 3 tuổi khai do mâu thuẫn với bạn trai nên mới hành động dại dột.

Nhiều ngày qua, thông tin người mẹ giết con trai 3 tuổi rồi tự tử bất thành khiến dư luận không khỏi xôn xao. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dung (sinh năm 2000, ngụ xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án được xác định là bé V.V.B. (3 tuổi, con trai riêng của Dung).

Theo thông tin trên Công an nhân dân, Dung đã thừa nhận hành vi giết con rồi tự sát. Được biết, từ khi chưa đầy 17 tuổi, Dung mang thai. Sinh con không bao lâu, Dung và người yêu chia tay. Cô gái trẻ ôm con từ Nghệ An ra Bắc Ninh để làm thuê.

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Người mẹ giết con tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

2 năm gần đây, Dung và Đặng Văn Tình (cùng làm ở một công ty tại phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau một thời gian qua lại, cả hai dọn về sống chung. Tuy nhiên, vì Dung đã có con riêng nên bị gia đình Tình ngăn cấm. Vì Dung thường xuyên đòi chia tay, Tình không đồng ý nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn. Bên cạnh đó, thời gian gần đây Dung nghe tin bạn trai có người khác nên càng buồn hơn.

Vào 15 giờ ngày 30/3, do cãi nhau với anh Tình ở công ty nên Dung xin về trước, đón con về nhà. Sau khi cho con ngủ, Dung quyết định tự tử nên lấy dây sạc điện thoại thắt cổ tự tử nhưng chưa chết thì bé B. dậy.

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Sau khi giết con, người mẹ tự tử nhưng không thành - Ảnh: Internet

Nghe tiếng con khóc, Dung sợ mình chết không có ai chăm con nên bị mũi, miệng con lại. Sau khi thấy con trai tử vong, Dung cắt dây điện tự tử. Tuy nhiên, sau khi thấy dây điện tóe lửa, vì sợ quá nên Dung tìm thuốc ngủ để uống. Mặc dù đã uống hết 40 viên thuốc ngủ của anh Tình nhưng Dung vẫn vô cùng tỉnh táo. 

Sau đó, Dung đã mua bột sắn về pha chung với mật ong và thuốc ngủ để uống. Sau khi uống xong, Dung dần lịm đi. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tình về nhà thấy mẹ con Dung đều tím tái nên đã gọi xe cấp cứu. Kết quả khám nghiệm cho thấy bé B. chết ngạt khoảng 3-4 tiếng trước khi được phát hiện. Khi bị bắt, Dung tỏ ra vô cùng ân hận về hành vi tội lỗi của mình.

Mẹ trẻ giết con trai 3 tuổi rồi tự tử bất thành ở Bắc Ninh: Hé lộ nguyên nhân

Mẹ trẻ giết con trai 3 tuổi rồi tự tử bất thành ở Bắc Ninh: Hé lộ nguyên nhân

Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ án mẹ giết con rồi tự tử bất thành. Được biết bé trai tử vong chỉ mới 3 tuổi.

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