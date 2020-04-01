Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ án mẹ giết con rồi tự tử bất thành. Được biết bé trai tử vong chỉ mới 3 tuổi.

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận đơn vị này đã bắt khẩn cấp đối tượng Vi Thị Dung (20 tuổi, ngụ xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, người mẹ giết con 3 tuổi rồi tự tử bất thành.

Được biết, Dung từng có 1 đời chồng và con trai 3 tuổi. Hiện Dung đã có bạn trai mới nhưng thời gian gần đây có xảy ra mâu thuẫn. Theo thông tin trên Thanh Niên, vào khoảng 15 giờ chiều 30/3, người mẹ trẻ dẫn con trai 3 tuổi tới phòng trọ bạn trai tại khu Thượng (phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) với ý định tự sát.

Chân dung người mẹ giết con rồi tự tử nhưng bất thành - Ảnh: Công an cung cấp

Lúc này, sau khi cho con ngủ, Dung dùng dây sạc điện thoại tự siết cổ để tự tử nhưng bé trai tỉnh dậy và khóc. Vì sợ hàng xóm phát hiện, Dung bịt mũi, bóp cổ con khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, người mẹ trẻ đã uống khoảng 40 viên thuốc ngủ, cắt dây điện để bị điện giật nhưng bất thành. Sau cùng Dung uống bột sắn dây pha với thuốc ngủ và mật ong rồi nằm ôm con. Đến 19 giờ cùng ngày, người bạn trai đi làm về, phát hiện vụ việc nên đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên đứa trẻ đã tử vong trước đó.

Được biết nguyên nhân ban đầu là do Dung mâu thuẫn với bạn trai - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp Dung để điều tra hành vi giết người. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng.

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