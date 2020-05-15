Cô gái mặc quần ngắn ngủn, khoe trọn bờ mông khi ngồi xe máy khiến dân mạng ngán ngẩm: ‘Khỏi mặc luôn cho nhanh’

Xã hội 15/05/2020 15:21

Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm ngồi trên xe máy đi ngoài đường khiến dân tình không khỏi bức xúc. Nhiều người cho rằng, khoe cả vòng 3 như vậy thà không mặc còn hơn.

Từ trước đến nay, việc các cô gái ăn mặc phản cảm ở nơi công cộng thường xuyên bị dân mạng chỉ trích. Dù vậy, nhiều người vẫn làm ngơ, chọn những bộ quần áo thiếu vải mặc ra đường.

Mới đây nhất, hình ảnh cô gái mặc chiếc quần ngắn ngủn, gần như lộ hết vòng 3 khi ngồi trên xe máy gây xôn xao mạng xã hội. Theo loạt ảnh được chia sẻ trên mạng, cô gái mặc chiếc quần siêu ngắn ngồi trên xe máy phân khối lớn. Những hình ảnh này được một người đi đường chụp lại, chia sẻ trên mạng xã hội.

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Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm bị dân mạng không ngừng chỉ trích - Ảnh: KSĐP

Bên dưới những bức ảnh này, cư dân mạng không ngừng chỉ trích cô gái trẻ. Nhiều người cho rằng trang phục này không thích hợp xuất hiện ở nơi công cộng vì có thể ảnh hưởng đến các em nhỏ.

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Nhiều người cho rằng, với chiếc quần này, cô gái thà không mặc còn hơn - Ảnh: KSĐP

 “Khó hiểu thiệt, ở trên che kín mít mà sao ở dưới ăn mặc thiếu vải dữ vậy. Hay là ngồi xe này phải mặc kiểu vậy?”, M.M bình luận.

“Bó tay, mặc vậy thì mặc chi mắc công, cởi ra luôn cho nhanh. Chắc mua về còn cắt ngắn đi để khoe thêm á chứ. Thiệt tình, mấy em nhỏ cứ thấy vậy rồi học theo thì hỏng cả một thế hệ luôn", một người dùng mạng xã hội chỉ trích.

Được biết, những bức ảnh này được chụp lại trên đường phố Trung Quốc. Sau khi được đăng tải, hình ảnh này đã gây “bão” trên Weibo nhiều ngày liền. 

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Từ khóa:   Trung Quốc nóng trên mạng xã hội ăn mặc thiếu vải

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