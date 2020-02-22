Hình ảnh phản cảm của cặp đôi trong bệnh viện khiến nhiều dân mạng không khỏi “nóng mắt”.

Từ trước đến nay, những hình ảnh phản cảm của các cặp đôi nơi công cộng vẫn luôn bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp đôi vô tư âu yếm nhau trong bệnh viện. Trong ảnh, cô gái mặc một bộ đồ xanh với chiếc quần siêu ngắn, khoe trọn vòng 3 nằm trên giường.

Dù đang trong bệnh viện nhưng cô gái này lại mặc bộ quần áo ngắn ngủn, khoe trọn vòng 3 - Ảnh: FB

Chưa hết, trên giường còn có một người đàn ông khác nằm, vô tư đưa tay sờ mông cô gái. Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh phản cảm này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người bức xúc lên tiếng chỉ trích sự vô tư quá đà của cặp đôi này.

Hình ảnh phản cảm khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: FB

“Đi chăm người ốm mà thấy cảnh này thì đúng nản. Tôi cũng nhiều lần gặp trường hợp như vậy rồi chứ không phải là chưa nhưng mà tự tức mình thôi chứ đâu làm gì được”, L.K chia sẻ.

"Nhìn mà tức á, phòng bệnh chung mà làm như phòng ngủ của nhà mình. Muốn sờ mó gì thì về nhà hay ra khách sạn kìa. Trong bệnh viện có người già, trẻ nhỏ mà làm chuyện phản cảm ghê", K.A chỉ trích.

“Nhiều khi không hiểu được mấy người này nghĩ gì luôn á. Trong phòng bệnh còn biết bao nhiêu người, nghĩ sao mà vô tư đến mức đó", một người dùng mạng xã hội bức xúc.

Theo thông tin từ một số người dùng, bức ảnh này đã được chụp cách đây khá lâu, thời gian gần đây mới được một số netizen “đào” lại.

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