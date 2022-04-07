Thanh niên rải tiền 'cho đất ăn' bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi phản cảm, đăng tải thông tin không đúng sự thật

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, ngày 7/4, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Minh L. (25 tuổi, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Nguyễn Minh Luân làm việc với công an. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn đọc, ngày 28/3, L. đã đến Công an huyện Đất Đỏ để làm việc liên quan đến hành vi của mình trong đoạn clip ngồi sau xe bán tải rải tiền “cho đất ăn” gây phản cảm. Cụ thể, trên MXH, nam thanh niên này đã cho đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bản thân mang áo vest, đầu đội nón đen, ngồi sau xe bán tải liên tục rải nhiều cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng xuống đường nhựa trong một khu đất nông nghiệp ở thị trấn Đất Đỏ.