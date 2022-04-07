Thanh niên rải tiền 'cho đất ăn' bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi phản cảm, đăng tải thông tin không đúng sự thật

Xã hội 07/04/2022 19:55

Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định xử phạt hành chính nam thanh niên rải tiền "cho đất ăn" sau đó đăng tải lên MXH để câu view phản cảm.

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, ngày 7/4, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Minh L. (25 tuổi, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Thanh niên rải tiền 'cho đất ăn' bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi phản cảm, đăng tải thông tin không đúng sự thật - Ảnh 1
Nguyễn Minh Luân làm việc với công an. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn đọc, ngày 28/3, L. đã đến Công an huyện Đất Đỏ để làm việc liên quan đến hành vi của mình trong đoạn clip ngồi sau xe bán tải rải tiền “cho đất ăn” gây phản cảm. Cụ thể, trên MXH, nam thanh niên này đã cho đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bản thân mang áo vest, đầu đội nón đen, ngồi sau xe bán tải liên tục rải nhiều cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng xuống đường nhựa trong một khu đất nông nghiệp ở thị trấn Đất Đỏ.

Người này nói: “Ông bà ta nói, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mình thì nuôi đất, mình muốn giàu thì mua đất”. Sau đó, nam thanh niên này xách chiếc túi màu đen, bên trong đựng các tờ tiền mệnh giá 100 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 500 ngàn đồng nói là “đồ ăn” rồi ném xuống đất một cách phản cảm và nói là “cho đất ăn”.

Thanh niên rải tiền 'cho đất ăn' bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi phản cảm, đăng tải thông tin không đúng sự thật - Ảnh 2
L. đăng clip rải tiền cho đất ăn. (Ảnh chụp màn hình) 

Qua làm việc tại cơ quan công an, L. thừa nhận đoạn clip rải tiền “cho đất ăn” của mình gây phản cảm. Về mục đích quay và đăng tải clip, L. cho hay để cho vui và câu view. Trước đó nữa, thanh niên này cũng đăng tải một clip giới thiệu khu đất trên là "dự án". Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định khu đất trên là đất nông nghiệp, không hề có dự án.

Cơ quan công an xác định nội dung trong clip là hành vi phản cảm, đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến người sử dụng mạng xã hội đồng thời gây dư luận xấu. Công an huyện Đất Đỏ đã cho Nguyễn Minh L. làm cam kết không tái phạm, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

 

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