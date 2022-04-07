Vụ chồng sát hại vợ, giấu xác phi tang: Người thân của nạn nhân bức xúc tiết lộ thái độ thản nhiên, dùng điện thoại ngụy tạo chứng cứ của hung thủ

Xã hội 07/04/2022 17:58

Liên quan đến vụ việc chồng sát hại vợ, giấu xác phi tang tại tại khu vực Cầu Đất, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, cơ quan chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân đằng sau cái chết của chị T. Đáng chú ý, người thân của nạn nhân tiết lộ thêm về thái độ của nghi phạm khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ vì hành vi man rợ, tàn nhẫn.

Theo thông tin trên báo Pháp Luật và Bạn Đọc, liên quan đến vụ án giết người, chôn giấu xác phi tang xảy ra cách đây khoảng 3 tháng tại khu vực Cầu Đất, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, ngày 7/4, cơ quan chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân đằng sau cái chết của chị T. 

Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là thi thể của Trần Thị Kim T. (25 tuổi, ngụ tổ 4, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt). Nơi nạn nhân sinh sống cách ngôi miếu xóm Trại Thiếc hơn 100m.

Vụ chồng sát hại vợ, giấu xác phi tang: Người thân của nạn nhân bức xúc tiết lộ thái độ thản nhiên, dùng điện thoại ngụy tạo chứng cứ của hung thủ - Ảnh 1

Vị trí nghi phạm chôn thi thể nạn nhân gần ngôi miếu ở xóm Trại Thiếc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cũng theo thông tin trên báo Thanh niên, từ trước Tết Nhâm Dần đến nay, những người hàng xóm đã không nhìn thấy sự xuất hiện của chị T, nhiều người còn nghĩ chắc tại vợ chồng xích mích một chuyện nên chị T giận dỗi bỏ đi đâu đó một thời gian. 

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu hẹp phạm vi và xác định đối tượng có tên Trí sinh năm 1992, đồng thời cũng là chồng của nạn nhân là người có dấu hiệu bất thường nhất. Theo đó, cơ quan điều tra xác định, khoảng cuối tháng 12/2021, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Trí đã dùng dao đâm chết vợ mình.

Vụ chồng sát hại vợ, giấu xác phi tang: Người thân của nạn nhân bức xúc tiết lộ thái độ thản nhiên, dùng điện thoại ngụy tạo chứng cứ của hung thủ - Ảnh 2

Lối vào nhà nạn nhân bị phong tỏa phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau đó, Trí đưa thi thể vợ lên vườn cà phê, trước miếu xóm Trại Thiếc, cách nhà Trí khoảng 100 m, rồi đào hố chôn thi thể vợ để phi tang.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, bà Trần Thị Kim Phượng (mẹ của nạn nhân Trần Thị Kim T.) chia sẻ: "Đến sáng hôm nay tôi vẫn đi làm, không biết con gái gặp chuyện. Tôi nghĩ con gái tôi đi làm ở TP.HCM chứ không thể ngờ được con gái tôi lại bị thằng Trí giết. Tết và ngày giỗ (ngày 7/2 Âm lịch) vừa rồi nó (đối tượng Trí-PV) vẫn đưa hai đứa con về nhà ngoại chơi, nhưng nói là vợ đi làm xa".

Nói về thái độ của đối tượng Trí, trao đổi với Pháp luật và Bạn đọc, ông Tán Minh Hoàng Thân (dượng của nạn nhân) cũng cho biết, nghi phạm đã thản nhiên sử dụng điện thoại của chị T. để nhắn tin cho gia đình nói vợ đi bán cà phê ở TP.HCM. Nhiều lần nhắn tin và đòi gặp mặt cháu mình nhưng Trí vẫn liên tục đưa ra lý do. Gia đình cũng có nghi ngờ và đã đi tìm chị T nhiều lần nhưng đều không có tin tức. 

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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