Theo lãnh đạo UBND thị trấn Việt Lâm, sáng cùng ngày, một sản phụ đến bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Giang để thăm khám, điều trị sau sinh.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 21/6, lãnh đạo UBND thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé sơ sinh thiệt mạng sau khi bị bỏ rơi dưới cống thoát nước.

Từ những miêu tả của người mẹ, công an nhanh chóng xác định cháu bé bị bỏ lại tại khu vực cống thoát nước ở thị trấn Việt Lâm. Tuy nhiên, khi nhà chức trách đến hiện trường thì bé sơ sinh đã qua đời.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện sản phụ có thái độ bất thường nên tra hỏi thì người phụ nữ này cho biết mới sinh con và bỏ lại cháu bé tại cống thoát nước bên vệ đường. Ngay sau đó, bệnh viện thông báo Công an huyện Việt Lâm vào cuộc điều tra, xác minh, xác định vị trí cháu bé bị bỏ lại.

Hiện trường tìm thấy cháu bé sơ sinh - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc trên, SaoStar cũng đưa tin, chiều nay 22/6, lãnh đạo UBND xã Thượng Sơn (Vị Xuyên, Hà Giang) cho biết, người mẹ sinh con rồi bỏ lại cống thoát nước trên địa bàn thị trấn Việt Lâm là sản phụ P.T.Đ. (SN 2005), là người địa phương này.

Lãnh đạo UBND xã Thượng Sơn cho biết, hiện cháu Đ. đang là học sinh trường nghề ở Bắc Quang. Gia đình Đ. có hoàn cảnh khó khăn, là hộ nghèo của địa phương, chính quyền đang làm nhà cho gia đình Đ. Nhà Đ. có 2 chị em, Đ. là chị cả. Bố Đ. bị bệnh mất, hiện có 3 mẹ con và bố dượng ở với nhau.

Lãnh đạo xã thượng Sơn thông tin: "Gia đình cháu nói không biết con có thai, chỉ nghĩ cháu béo”.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Thượng Sơn, vào sáng 21/6, gia đình thấy cháu Đ. đau bụng nghĩ là cháu bị đau ruột thừa nên bố dượng cháu Đ. đã đưa cháu đi bệnh viện để thăm khám. Quá trình 2 bố con đi viện, khi đi đến khu vực thuộc thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên, Hà Giang) cháu Đ. đau bụng quá nên đã chạy xuống cống thoát nước bên vệ đường để sinh con.

Vị lãnh đạo này nói thêm: “Bố dượng cháu không có kinh nghiệm nên không biết Đ. mang thai và sinh đẻ nên đứng ở trên để chờ. Sau khi Đ. đẻ xong, cháu bỏ con luôn ở dưới cống thoát nước rồi lên bảo bố dượng hết đau bụng, đưa cháu về. Tuy nhiên, bố dượng cháu Đ. nói đã đi đến đây thì phải vào bệnh viện để thăm khám”.

Hiện tại, cháu Đ. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên, sức khoẻ đã ổn định. Các cơ quan chức năng vẫn đang làm việc với cháu Đ. và gia đình về vụ việc.