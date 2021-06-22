Mong nhận được quà 'khủng' từ người yêu quen qua MXH, cô gái ở Nghệ An vay ngân hàng 105 triệu để chuyển cho trai Tây 'dỏm'

Xã hội 22/06/2021 13:26

Sau khi chuyển cho người yêu quen qua mạng 12 triệu, cô gái ở Nghệ An lại cả tin, định vay ngân hàng để chuyển tiếp 105 triệu nhằm nhận quà "khủng" như lời hứa hẹn của kẻ lừa đảo đội lốt trai Tây.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, sự việc diễn ra chiều 21/6, tại Ngân hàng Agribank Quế Phong, nạn nhân là V.T.H. trú ở bản Na Cày, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong đã chuyển 12 triệu đồng cho nhóm lừa đảo có tài khoản thụ hưởng mang tên LVT, số tài khoản 10189xxxxx, Ngân hàng SAB thành phố Hồ chí Minh.

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Tin nhắn 'trai Tây' gửi cho chị H. - Ảnh: Báo Nghệ An

Cụ thể, trước đó 1 tháng, kẻ lừa đảo đã kết bạn và nói chuyện với chị H. qua mạng. Bằng phương thức lấy ảnh đại diện trai Tây đẹp trai, công việc ổn định, buông những lời đường mật và ngỏ ý gửi quà tặng và tiền, kẻ này yêu cầu nạn nhân phải đóng phí khai báo bên hải quan mới được nhận hàng. Lần đầu "người yêu trời Tây" của chị H. yêu cầu nộp phí 12 triệu đồng. Do tin tưởng nên chị đã vay mượn anh em, họ hàng đem nộp vào tài khoản mang tên LVT hôm 21/6.

Đến chiều cùng ngày, nhóm lừa đảo lại tiếp tục yêu cầu nạp thêm 105 triệu đồng mới cho nhận hàng, lý do là kiện hàng có nhiều tiền mặt nên phí cao. Do không có tiền nên nạn nhân đã lên ngân hàng vay tiền để chuyển, thấy dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phía ngân hàng vận động nạn nhân báo công an để điều tra xử lý.

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