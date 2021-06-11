Kiều nữ xinh đẹp xứ Nghệ đã dùng thủ đoạn ma mị gì để lôi kéo nhiều người và lừa đảo hàng chục tỷ đồng?

Xã hội 11/06/2021 08:28

Nữ giám đốc xinh đẹp quê Nghệ An đã sử dụng chiêu trò lập công ty ảo rồi kêu gọi góp vốn, sau đó đã chiếm đoạt tài sản, lừa đảo được hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, ngày 7/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Sâm (SN 1988) trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP.Vinh để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Sâm là Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang có trụ sở tại khối 9, phường Hồng Sơn, TP.Vinh. Công ty của Sâm đăng ký ngành nghề kinh doanh là xây dựng công trình, buôn bán vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá đường bộ, kinh doanh khách sạn, dịch vụ cầm đồ, buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

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Đối tượng Trần Thị Sâm - Ảnh: Gia đình và Pháp luật

Liên quan đến vụ việc này, Gia đình và Pháp luật cũng đưa tin, kết quả điều tra cho thấy, doanh nghiệp này hiện tại không có hoạt động kinh doanh, chỉ có 1 kế toán nhưng không có quyết định tuyển dụng và không giữ bất kỳ giấy tờ nào. Việc ghi hoá đơn đầu ra chỉ thực hiện khi có yêu cầu của bà Sâm.

Căn cứ tài liệu, cơ quan Công an xác định, Trần Thị Sâm đã đưa thông tin gian dối về kinh doanh xăng dầu nhưng thực tế không có lợi nhuận phát sinh. Sâm đã lôi kéo, huy động vốn của nhiều người, thực chất là lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước. Sau đó, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Bước đầu, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định, số tiền mà Trần Thị Sâm chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân lên đến hơn 44 tỷ đồng.

Do nữ giám đốc này đã rời khỏi nơi cư trú, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An thông báo đến quần chúng nhân dân, phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng Trần Thị Sâm.

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Hiện có thông tin đối tượng Sâm đang lẩn trốn ở Huế - Ảnh: An ninh Thủ đô

Đồng thời, những ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án thì liên hệ cơ quan Công an tỉnh Nghệ An để khai báo.

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