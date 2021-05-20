Người phụ nữ 34 tuổi ở TP.HCM bị gã đàn ông quen qua mạng lừa gần 500 triệu đồng

Một người phụ nữ ở quận 1, TP.HCM vừa trình báo công an bị lừa gần 500 triệu đồng.
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Theo Zing, công an quận 1 (TP.HCM) đang điều tra theo đơn trình báo của bà T.T.B.V. (34 tuổi) về việc bị lừa gần 500 triệu đồng.
Theo đơn trình bày, bà V. quen một người đàn ông tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) qua mạng xã hội. Sáng 5/4, bà V. nhờ Tuấn chở ra ngân hàng để gửi tiền vào tài khoản rồi cùng đi chơi. Tuy nhiên, đối tượng Tuấn này đã đề nghị đi chơi trước, sau đó, dọc đường sẽ ghé vào ngân hàng gửi tiền. Người phụ nữ này đã nhờ Tuấn để 490 triệu đồng vào cốp xe SH, đồng thời treo túi xách chứa 3 triệu đồng và 2 điện thoại di động ở trước xe.
Khoảng hơn 10 giờ sáng cùng ngày, Tuấn dừng xe trước số 389 Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để người phụ nữ vào cửa hàng mua túi xách. Khi bà V. vừa bước xuống xe, Tuấn đã tăng ga bỏ chạy. Qua trích xuất camera, cơ quan công an ghi nhận Tuấn mặc quần dài, áo kẻ carô dài tay.
Cơ quan công an thông báo ai biết Tuấn ở đâu, báo ngay cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 ở số 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, hoặc gọi vào số 0976.753.742, gặp điều tra viên Trần Thế Ngọc.