Thiếu nợ, 1 người đàn ông ở An Giang bị xích chân vào vách nhà hàng xóm

Xã hội 20/05/2021 06:16

Một người đàn ông đã bị hai vợ chồng "chủ nợ" kéo về nhà và xích lại. Vụ việc xảy ra tại An Giang.

Theo CAO, ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nuôi (SN 1966) và vợ của đối tượng này là Trần Kim Thúy (SN 1969) - cùng ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới - để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Thiếu nợ, 1 người đàn ông ở An Giang bị xích chân vào vách nhà hàng xóm - Ảnh 1
Hai vợ chồng Nguyễn Văn Nuôi đang bị tạm giữ - Ảnh: CAO

Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 16/5, Nuôi và Thúy đến nhà ông G. (SN 1979; ngụ cùng xã) để đòi nợ. Lúc này, ông G. bị vợ chồng Nuôi yêu cầu tự giác về nhà mình viết giấy cam kết trả nợ. Do ông G. không đồng ý nên Nuôi nắm áo ông này kéo về nhà mình, sau đó dùng dây xích chân ông vào vách nhà rồi lấy ổ khóa bóp lại.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Mỹ Hiệp nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu ông G. và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

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Từ khóa:   trả nợ nợ nần An Giang

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