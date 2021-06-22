Sau mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ Hà Nội uống chai nước tẩy rửa bồn cầu khiến dạ dày ăn mòn khủng khiếp

Xã hội 22/06/2021 14:39

Do mâu thuẫn gia đình, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội uống nửa chai nước tẩy rửa bồn cầu khiến cho dạ dày bị ăn mòn, viêm loét phù nề xung huyết mạnh.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, hiện trung tâm đang điều trị cho 1 bệnh nhân bị ngộ độc chất ăn mòn do uống nửa chai nước tẩy rửa bồn cầu của Thái Lan.

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhân là nữ, 22 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội.

Cụ thể, ngày 10/6, bệnh nhân được chuyển đến trung tâm trong tình trạng nôn nhiều, mất nước, nhiễm toan chuyển hóa. Theo lời kể của người nhà, do mâu thuẫn gia đình, vào khoảng 18h ngày 10/6, bệnh nhân đã uống nửa chai nước tẩy rửa bồn cầu của Thái Lan.

Sau khi uống, bệnh nhân nôn nhiều, nôn ra dịch nâu đen lẫn dịch tiêu hóa, đau bụng vùng thượng vị và được gia đình đưa tới Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng, xử trí truyền dịch, sau đó chuyển tới Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả nội soi toàn bộ đường tiêu hóa của bệnh nhân cho thấy niêm mạc thực quản bị phù nề xung huyết, có loét nông kèm theo giả mạc trắng, long tróc biểu mô thực quản.

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Nhiều dịch nhầy màu đen xuất hiện trong dạ dày của nữ bệnh nhân - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Dạ dày bệnh nhân có nhiều dịch đen bẩn. Toàn bộ niêm mạc dạ dày viêm loét phù nề xung huyết mạnh. Niêm mạc hành tá tràng và tá tràng cũng viêm loét phù nề, xung huyết nặng. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi sát, duy trì dinh dưỡng, sử dụng kháng sinh...

Cũng theo BS. Nguyên, sau 2 tuần nữa, bệnh nhân sẽ được nội soi lại toàn bộ đường tiêu hóa để có hướng điều trị tiếp theo.

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