Vụ VOV bị tấn công: Bộ Công an khẳng định chưa tìm thấy mối liên quan giữa bà Phuơng Hằng và nhóm hacker

Xã hội 21/06/2021 14:26

Sau quá trình điều tra làm rõ vụ báo điện tử VOV bị tấn công hôm 12/6, Bộ Công an đã có kết quả ban đầu về các đối tượng thực hiện. Hiện vẫn chưa tìm ra mối liên quan giữa bà Phương Hằng và nhóm hacker.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã xác định, nhóm đối tượng thực hiện hành vi tấn công Báo điện tử VOV, hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam.

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Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

Trung tướng Xô cũng nhấn mạnh, những thông tin trên MXH vừa qua cho rằng, vụ tấn công VOV có liên quan đến bà Phương Hằng đều là suy diễn. Ông nói: "Kết qủa xác minh, điều tra ban đầu cho tới thời điểm hiện tại, chưa xác định được mối liên đới giữa nhóm hacker với bà Hằng”. 

Trước đó, vào tối ngày 18/6, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, sau thời gian ngắn vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, A05, Bộ Công an đã xác lập chuyên án chủ trì, phối hợp công an các địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan công an đã triệu tập lấy lời khai các đối tượng để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Nói về vụ việc trên, Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, các đối tượng hacker dùng chiến thuật DdoS, huy động hàng trăm nghìn máy để tấn công làm tràn băng thông. Các đối tượng huy động cả “đạo quân” làm tăng băng thông dẫn đến nghẽn mạng, khiến người đọc không truy cập được. 

Trung tướng Tô Ân Xô: 'Các đối tượng huy động cả đạo quân, tấn công VOV từ nước ngoài'

Trung tướng Tô Ân Xô: 'Các đối tượng huy động cả đạo quân, tấn công VOV từ nước ngoài'

Liên quan đến vụ việc trang báo điện tử VOV bị "tấn công", Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho rằng đây là loại tội phạm công nghệ cao tấn công từ nước ngoài, rất phức tạp, khó xử lý.

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