Sau khi đến công ty làm việc, nhiều nhân viên bất ngờ phát hiện 2 người đàn ông đã tử vong và 1 người bị thương nằm trên sàn nhà.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa ngày 21/6, lực lượng chức năng TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ 2 người tử vong và 1 người bị thương tại trụ sở Công ty địa ốc K.A.

Khu vực công ty địa ốc, nơi phát hiện ra 3 người nằm bất động - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, sáng cùng ngày, nhân viên của công ty đến làm việc thì phát hiện 2 người đàn ông đã chết, 1 người bị thương nên được chuyển đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, cả 3 nạn nhân đều là nhân viên của công ty này.

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để tiến hành chỉ đạo, điều tra vụ việc.

TP.HCM: Một người đàn ông ngoại quốc tử vong, nghi do rơi từ tầng cao của chung cư cao cấp Tối 19/6, nhiều bảo vệ tại chung cư The Manor 2 nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sảnh nên đã chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông ngoại quốc tử vong.

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