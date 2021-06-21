Phát hiện nhóm người có hành vi trộm cắp tài sản, chủ nhà vác kiếm truy sát khiến 1 trong 3 tên trộm bị đa chấn thương.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 21/6, TAND Hà Nội tuyên Lê Văn Anh (32 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) 12 năm tù về tội Giết người.

Liên quan vụ án, Nguyễn Bá Dũng (35 tuổi) lĩnh 15 tháng tù, Quyền Văn Ước (50 tuổi) bị phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Cùng tội này, Nguyễn Văn Long (33 tuổi) bị tòa tuyên 10 tháng tù treo.

Các đối tượng tại phiên tòa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc trên, báo Tuổi Trẻ cũng thông tin, do cần tiền tiêu xài, đêm 24/2/2020 Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Văn Long và Quyền Văn Ước bàn bạc mang theo 1 bình xịt hơi cay, 1 đèn pin loại nhỏ, 1 kéo loại nhỏ bằng kim loại và 1 kìm cộng lực... đi trên 2 xe máy đến thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội để trộm cắp tài sản.

Khoảng 3h cùng ngày, nhóm của Dũng thấy chiếc xe ba gác (trị giá 8 triệu đồng) của Lê Văn Anh để ở trước cửa hàng nên đã thực hiện hành vi trộm cắp. Khi cả Long, Ước và Dũng mang chiếc xe ba gác đi được khoảng 30m thì bị Văn Anh phát hiện, cầm kiếm và 1 bình xịt gas đuổi theo. Thấy vậy, Ước và Long lên xe máy chạy thoát, còn Dũng bị Văn Anh đuổi theo. Dũng vừa chạy vừa cầm bình xịt hơi cay xịt về phía Văn Anh.

Do bức xúc về việc bị mất trộm tài sản nên Văn Anh đã dùng kiếm chém 1 nhát vào đầu làm Dũng ngã xuống đường. Tiếp đó, mặc dù Dũng đã van xin nhưng Văn Anh tiếp tục dùng kiếm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, người của Dũng. Khi thấy Dũng bất tỉnh thì Văn Anh dừng lại và bỏ về nhà.

Dũng sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên không tử vong mà bị thương tích tỉ lệ 67%.

Đến ngày 25/2/2020, Lê Văn Anh đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Văn Anh khai do bị Dũng xịt hơi cay vào mặt nên đã mất bình tĩnh và dùng kiếm chém Dũng nhiều nhát.

Vụ sát hại cả gia đình người Hàn ở quận 7: Hung thủ phi tang tài sản trộm được, thản nhiên 'cuỗm' thêm gần 50 triệu của bạn cùng phòng Hung thủ là Lee Hyeong Won, cũng là người Hàn, làm công việc phát tờ rơi cho 1 quán Karaoke. Do bị phát hiện có hành vi ăn trộm nên đã khống chế, giết cả nhà nạn nhân rồi phi tang tài sản. Ngày 25/5/2021 tới đây, dự kiến TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ việc "giết người, cướp tài sản".

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