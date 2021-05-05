Công an thưởng nóng 100 triệu đồng cho người tố cáo kẻ trộm đâm chết bác sĩ

Xã hội 05/05/2021 22:09

Công an tích cực truy tìm và treo thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được hung thủ trong vụ cướp và giết bác sĩ nha khoa.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 5/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phát đi thông báo sẽ thưởng nóng số tiền 100 triệu đồng cho cá nhân nào cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp cơ quan công an xác định, bắt được nghi phạm giết bác sĩ nha khoa tại phường An Phú, thành phố Thuận An vào đêm hôm qua. 

Trước đó, theo điều tra của cơ quan công an xác định đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng 1,7m. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng có đội mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang y tế màu xanh, áo thun không cổ, ngắn tay màu xanh lá đậm. Trên tay áo có ba vạch ngang màu trắng, trên ngực áo phải có hình không rõ dạng màu trắng, mặc quần jean dài màu xanh dương và đi giày màu đen…

Sự việc diễn ra vào khoảng 22h đêm 4/5, khi ông P.V.T. (33 tuổi, bác sĩ nha khoa, làm việc tại một phòng khám tư nhân trên đường D37, khu dân cư Việt Sing, thuộc phường An Phú) đang đi chơi tại một quán bida gần phòng khám thì phát hiện kẻ trộm xe máy dựng trước cửa phòng khám của mình. Bác sĩ T. chạy về ngăn cản kẻ trộm, nhưng đối tượng này không bỏ chạy mà còn lấy hung khí tấn công trở lại khiến ông T. bị thương nặng, nằm gục tại chỗ.

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Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi thấy bác sĩ T. gục xuống đất, kẻ trộm đã lên xe của đồng bọn chờ sẵn để bỏ trốn. Bác sĩ T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện tại, công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện đối tượng có nhận dạng như trên vui lòng báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc báo Phòng cảnh sát hình sự Công an Bình Dương để phối hợp phá án. Mọi thông tin về người cung cấp sẽ được giữ tuyệt đối bí mật, đảm bảo an toàn cho người cung cấp và ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ được đối tượng sẽ được công an thưởng nóng số tiền lên đến 100 triệu đồng. 

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Từ khóa:   giết bác sĩ trộm cướp thưởng nóng

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