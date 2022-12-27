Tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe tải ở Bình Phước: Tài xế văng xuống đường, hành khách la hét cầu cứu

Xã hội 27/12/2022 09:52

Vụ tai nạn xảy ra vào khuya 26/12 tại ngã tư quốc lộ 14 giao với đường Nguyễn Huệ (phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài, Bình Phước).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 27/12, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến nhiều người bị thương nặng.

 

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 26-12, xe khách giường nằm BKS 60B-051.10 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, hướng từ Bình Dương đi ĐắK Nông. Đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ với Quốc lộ 14 (thuộc khu phố 1, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài) thì bất ngờ tông nhau với xe tải BKS 47H-025.87.

Tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe tải ở Bình Phước: Tài xế văng xuống đường, hành khách la hét cầu cứu - Ảnh 1Tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe tải ở Bình Phước: Tài xế văng xuống đường, hành khách la hét cầu cứu - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe giường nằm 60B-051.10 chở hàng chục hành khách va chạm với xe tải 47H-025.87 tại ngã tư nói trên, khiến hai xe hư hỏng nặng.

Trong khi đó, hàng chục hành khách trên xe khách bị thương. Riêng tài xế xe tải bị văng thẳng ra khỏi xe, rơi thẳng xuống đường bị thương nặng. Chiếc xe tải biến dạng hoàn toàn phần đầu, xe khách hư hỏng nặng.

Tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe tải ở Bình Phước: Tài xế văng xuống đường, hành khách la hét cầu cứu - Ảnh 3
Hai chiếc xe hư hỏng nặng, nhiều người bị thương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hiện tại, những người bị thương đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng công an khám nghiệm.

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