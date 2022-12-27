Xót xa cháu bé sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng UBND phường, cơ quan phát thông báo tìm người thân

Xã hội 27/12/2022 08:31

Tối 26-12, UBND phường Bình Thọ (TP Thủ Đức, TP HCM) đã phát đi thông báo tìm thân nhân một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng UBND phường này.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 26/12, UBND phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức đang tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trụ sở đơn vị này.

Khoảng 13h cùng ngày, mọi người phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng UBND phường nên đưa vào trụ sở.

Xót xa cháu bé sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng UBND phường, cơ quan phát thông báo tìm người thân - Ảnh 1

Cháu bé đang được cán bộ phường Bình Thọ chăm sóc để chờ người thân đến nhận - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, cháu bé khoảng 2 ngày tuổi, giới tính nam, được quấn bằng áo khoác màu tím rồi bỏ vào túi vải màu trắng, không có giấy tờ tuỳ thân và đồ vật. 

Cháu bé liền được cán bộ phường đưa vào chăm sóc. Ngay sau đó, UBND phường Bình Thọ đã phát đi thông báo tìm cha mẹ và người thân cháu bé để nhận lại. Đến tối cùng ngày, vẫn chưa có người thân nào đến nhận lại cháu bé.

UBND phường Bình Thọ thông báo ai là người thân của cháu bé, xin liên hệ đến đơn vị này để nhận lại, hoặc gọi qua số điện thoại 02838972050.

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Sau 3 ngày được người dân phát hiện, hiện sức khỏe cháu bé ổn định và đang được một gia đình nhận chăm sóc.

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