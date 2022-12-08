Nam Định: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng nhà thờ dưới trời giá rét chỉ hơn 10 độ C

Xã hội 08/12/2022 11:15

Giữa thời tiết lạnh giá, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ Phương Đê (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 8/12, ông Trần Thanh Phong - chủ tịch UBND xã Hải Minh - cho biết bé trai sơ sinh nặng 1,3kg được người dân phát hiện trước cổng nhà thờ Phương Đê đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu và chưa có người thân đến nhận.

Trước đó rạng sáng 6/12, nhiệt độ ngoài trời chỉ hơn 10 độ C, một người dân trên đường đi hái rau, khi qua cổng nhà thờ Phương Đê thuộc xã Hải Minh phát hiện cháu bé sơ sinh được quấn trong chiếc chăn nhỏ, bỏ lại ngay cổng nhà thờ.

Nam Định: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng nhà thờ dưới trời giá rét chỉ hơn 10 độ C - Ảnh 1
Bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn bị bỏ rơi giữa trời đông lạnh giá - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, người phụ nữ sau đó đã bế cháu bé đến trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe, đồng thời thông tin cho chính quyền địa phương. Tại đây, cán bộ trạm y tế đã xử lý phần dây rốn cho cháu bé.

"Qua kiểm tra, bé trai nặng chỉ khoảng 1,3kg, có dấu hiệu sinh thiếu tháng nên sức khỏe khá yếu. Vì cơ sở vật chất tại trạm y tế xã còn thiếu thốn nên chúng tôi đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu để các bác sĩ kiểm tra, chăm sóc trong lồng ấp" - ông Phong cho hay.

Những ngày này, thời tiết tại miền Bắc đang rét đậm. Rất may mắn, cháu bé được phát hiện kịp thời nên tim, phổi chưa bị nhiễm lạnh.

Sau khi lập biên bản, hoàn tất các thủ tục theo quy định, chính quyền xã Hải Minh cũng đã phát thông báo trên hệ thống truyền thanh để tìm người thân của cháu bé.

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