Vào rạng sáng ngày 8/12, vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trọ trong căn nhà bốn tầng ở quận 12 (TP.HCM) làm một người chết, một người bị thương.
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Theo thông tin từ Zing, vào ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy khiến đôi nam nữ thương vong trong căn nhà ở phường Đông Hưng Thuận.
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 3h40 cùng ngày, phòng trọ trên đường Đông Hưng Thuận 2 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy. Phát hiện có cháy, người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa.
Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 đồng thời điều động ba xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nhưng đám cháy đã được người dân dập tắt.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ cháy làm chị D.T.H. (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) tử vong và một người nam chưa rõ danh tính (bạn của chị H. đến chơi ngủ lại) bị thương. Diện tích cháy khoảng 2m2 trong phòng trọ và cháy sém một nệm cũ.
Bên cạnh đó, qua điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ vụ cháy do một thanh niên gây ra. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi can này để lấy lời.