Diễn biến MỚI trong vụ cháy phòng trọ khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương ở TP.HCM

Xã hội 08/12/2022 10:28

Vào rạng sáng ngày 8/12, vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trọ trong căn nhà bốn tầng ở quận 12 (TP.HCM) làm một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy khiến đôi nam nữ thương vong trong căn nhà ở phường Đông Hưng Thuận.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 3h40 cùng ngày, phòng trọ trên đường Đông Hưng Thuận 2 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy. Phát hiện có cháy, người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 đồng thời điều động ba xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nhưng đám cháy đã được người dân dập tắt.

Diễn biến MỚI trong vụ cháy phòng trọ khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Tin tức thủ đô
Diễn biến MỚI trong vụ cháy phòng trọ khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương ở TP.HCM - Ảnh 2
Vụ cháy bất ngờ rạng sáng nay tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Tin tức thủ đô
Diễn biến MỚI trong vụ cháy phòng trọ khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương ở TP.HCM - Ảnh 3
Căn trọ nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ cháy làm chị D.T.H. (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) tử vong và một người nam chưa rõ danh tính (bạn của chị H. đến chơi ngủ lại) bị thương. Diện tích cháy khoảng 2m2 trong phòng trọ và cháy sém một nệm cũ.

Bên cạnh đó, qua điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ vụ cháy do một thanh niên gây ra. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi can này để lấy lời.

TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà 4 lầu lúc rạng sáng, có 4 người đang mắc kẹt la hét cầu cứu

TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà 4 lầu lúc rạng sáng, có 4 người đang mắc kẹt la hét cầu cứu

Rạng sáng nay tại địa bàn quận 3 (TP.HCM) đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà 4 lầu, rất may là cả 4 người mắc kẹt đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy phòng trọ ở quận 12 1 người chết do cháy vụ hỏa hoạn tin nóng tin nóng trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 59 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc