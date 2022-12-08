Vào rạng sáng ngày 8/12, vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trọ trong căn nhà bốn tầng ở quận 12 (TP.HCM) làm một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy khiến đôi nam nữ thương vong trong căn nhà ở phường Đông Hưng Thuận.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 3h40 cùng ngày, phòng trọ trên đường Đông Hưng Thuận 2 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy. Phát hiện có cháy, người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 đồng thời điều động ba xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nhưng đám cháy đã được người dân dập tắt.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Tin tức thủ đô

Vụ cháy bất ngờ rạng sáng nay tại phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Tin tức thủ đô

Căn trọ nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ cháy làm chị D.T.H. (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) tử vong và một người nam chưa rõ danh tính (bạn của chị H. đến chơi ngủ lại) bị thương. Diện tích cháy khoảng 2m2 trong phòng trọ và cháy sém một nệm cũ.

Bên cạnh đó, qua điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ vụ cháy do một thanh niên gây ra. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi can này để lấy lời.

TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà 4 lầu lúc rạng sáng, có 4 người đang mắc kẹt la hét cầu cứu Rạng sáng nay tại địa bàn quận 3 (TP.HCM) đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà 4 lầu, rất may là cả 4 người mắc kẹt đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công.

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