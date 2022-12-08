Bị 'tuýt còi' vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đốt luôn giấy tờ xe làm cháy ô tô

Sau khi bị CSGT xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông quê tỉnh Hà Tĩnh đã tự đốt giấy tờ xe của mình, gây cháy ghế xe.

Theo thông tin từ Zingnews, chiều 7/12, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đang tạm giữ Lê Doãn Hùng (38 tuổi, ngụ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tối 5/12, tổ tuần tra Công an huyện Bảo Lâm tuần tra, kiểm soát phát hiện ôtô biển số tỉnh Đồng Nai do Lê Doãn Hùng điều khiển lưu thông hướng thị trấn Lộc Thắng về xã B’Lá.

Cảnh sát tiến hành đo nồng độ của Hùng là 0,443 mg/l khí thở nên lập biên bản vi phạm hành chính.

Hùng tự ý đốt giấy tờ xe, gây cháy ghế - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong khi tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thì bất ngờ Hùng vào xe chốt cửa và đốt giấy tờ trong xe gây cháy một phần ghế xe.

Rất may tổ công tác đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, đưa Hùng ra khỏi xe an toàn.

Hiện Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định tạm giữ Hùng để điều tra hành vi nói trên.

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