Sơn La: 40 học sinh tiểu học nhập viện khẩn cấp sau bữa tối, nghi do ngộ độc thực phẩm

Xã hội 08/12/2022 10:41

Vào tối ngày 7/12, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu (Sơn La) cùng lúc tiếp nhận 40 học sinh vào viện với biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn sau khi ăn tối tại một nhà hàng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 8/12, bác sĩ Vi Hồng Kỳ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu (Sơn La), cho biết lúc 19h ngày 7/12, cơ sở này cùng lúc tiếp nhận 40 học sinh vào viện với biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn sau khi ăn tối tại một nhà hàng.

Các bệnh nhân trên là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu.

Sơn La: 40 học sinh tiểu học nhập viện khẩn cấp sau bữa tối, nghi do ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1
37 học sinh được xuất viện về nhà trong đêm sau 4 tiếng vào khám - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, sau khi nhập viện, qua đánh giá ban đầu, các trường hợp được chẩn đoán cần theo dõi nhiễm trùng, nhiễm độc do ăn uống. Bệnh viện đã truyền dịch chống độc. Đến nay, sức khoẻ toàn bộ 40 em học sinh đã ổn định, 37 trường hợp đã xuất viện về nhà trong đêm. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục theo dõi và tiếp tục điều trị.

Bác sĩ CKII Vi Hồng Kỳ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: "Bệnh viện đã huy động lực lượng bác sỹ và điều dưỡng tăng cường cho Khoa cấp cứu. Khi các cháu vào viện 40 cháu có triệu chứng đau bụng và nôn. Sau 3 tiếng tình trạng sức khỏe các cháu đã ổn định và các bác sỹ cho xuất viện".

Ngoài ra, ông Vi Hồng Kỳ cho biết hiện ngành y tế và các cơ quan liên quan đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

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