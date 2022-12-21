Xót xa: Thiếu nữ 17 tuổi bỏ rơi bé sơ sinh trong căn nhà hoang với lời nhắn nhờ nuôi giúp vì 'còn đi học...'

Xã hội 21/12/2022 08:34

Sau 3 ngày được người dân phát hiện, hiện sức khỏe cháu bé ổn định và đang được một gia đình nhận chăm sóc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 20/12, một lãnh đạo UBND phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, người dân trên địa bàn đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cùng mảnh giấy nhờ người khác nhận nuôi dưỡng cháu bé.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, sau 3 ngày được người dân phát hiện, hiện sức khỏe cháu bé ổn định và đang được một gia đình nhận chăm sóc.

Trước đó, sáng sớm 17/12, một phụ nữ đi tập thể dục trên đường Trần Quý Cáp (phường Ea Tam) nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc trong căn nhà hoang. Tò mò, người này đi về phía căn nhà và phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 2kg, được quấn trong một chiếc chăn lông màu xanh.

Bên cạnh cháu bé có một tờ giấy ghi nội dung: "Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được một bé trai vào lúc 01h30 ngày 06/12. Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi bé được, tôi mong những ai nhặt được bé thị hãy giúp nuôi dưỡng bé với ạ. Tôi cảm ơn!".

Người phụ nữ đã nhanh chóng bế cháu bé về gia đình chăm sóc, cho bú sữa và trình báo chính quyền địa phương.

"UBND phường Ea Tam đã phát đi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về trường hợp trên nhằm tìm cha mẹ hoặc người thân cho cháu bé. Nếu quá thời hạn quy định mà không tìm được người thân cho bé, chúng tôi sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan khác cho cháu bé" - lãnh đạo phường Ea Tam cho hay.

Xót xa: Thiếu nữ 17 tuổi bỏ rơi bé sơ sinh trong căn nhà hoang với lời nhắn nhờ nuôi giúp vì 'còn đi học...' - Ảnh 1
Bé trai sơ sinh 2 tuần tuổi bị bỏ rơi trong căn nhà hoang - Ảnh: báo Dân Trí

Trước đó, một trường hợp trẻ bị bỏ rơi cũng khiến nhiều người xót xa. Cụ thể, theo thông tin báo Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch UBND P. Vị Xuyên, TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết mấy ngày qua, trên địa bàn xuất hiện trường hợp một người phụ nữ bỏ rơi con của mình kèm một lá thư nhờ nuôi giúp.

“Những ngày này, chúng tôi đã tạm giao cháu bé cho chủ cửa hàng bán thuốc bắc (nơi cháu bé bị bỏ rơi) nuôi dưỡng, chăm sóc. Hiện lực lượng công an địa phương cũng đăng thông tin tìm thân nhân của đứa trẻ. Đến thứ 2 tuần tới (ngày 19/12), nếu không có ai đến đón cháu bé, chúng tôi sẽ thực hiện làm giấy khai sinh và hoàn tất các thủ tục cho cháu bé làm con nuôi" - ông Nguyễn Anh Tuân nói.

Tuy nhiên, đến 17 giờ 30 phút cùng ngày chủ tiệm thuốc vẫn không thấy người phụ nữ quay lại trả tiền lấy thuốc và đón cháu bé nên gia đình đã kiểm tra thì phát hiện trong chăn quấn cháu bé có một mảnh giấy ghi nội dung: “Vì hoàn cảnh nên tôi không nuôi được con, nhờ anh chị nuôi giúp. Ai xin bé anh chị đừng cho. Cháu sinh ngày 8/12/2022”.

Do cháu bé quá nhỏ nên tạm thời gia đình chủ tiệm thuốc bắc đã chăm sóc cháu bé đồng thời trình báo cơ quan công an P. Vị Xuyên (TP. Nam Định) lập biên bản sự việc. Qua xác minh, cháu bé bị bỏ rơi chưa được làm giấy khai sinh, sinh ngày 8/12/2022, giới tính nam. Hiện cháu bé có sức khỏe tốt.

Theo ông Tuân, hiện có rất nhiều người đến xin nhận cháu bé bị bỏ rơi làm con nuôi nhưng mọi thủ tục đều phải chờ đợi để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10/12 vừa qua, có một phụ nữ không rõ danh tính, đeo khẩu trang, mặc áo phao sáng mầu, bế một cháu bé quấn trong chăn màu xanh nhạt, đầu cháu đội mũ sơ sinh màu vàng, đến một cửa hàng bán thuốc bắc (tại địa chỉ 350 đường Trường Chinh, P. Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) hỏi mua 5 thang thuốc Bắc. Người phụ nữ sau đó nói đã quên không mang theo tiền mặt nên đề nghị gửi nhờ cháu bé cho quầy thuốc trông hộ để ra ngân hàng rút tiền.

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