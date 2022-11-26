Người dân báo cơ quan chức năng sau khi phát hiện một bé trai bị bỏ bên đường ở phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM),

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 25/11, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tìm người thân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 22h ngày 24/11, một số người dân sống ở khu phố 11, phường Bình Hưng Hòa B nghe thấy có tiếng trẻ nhỏ khóc. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ UBND phường Bình Hưng Hòa B đã đưa cháu bé về chăm sóc tại Trung tâm Y tế phường.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm tối - Ảnh: báo Tiền Phong



Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, chiều 25/11, một lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa B cho biết, bé trai trên khoảng 1 tuần tuổi, cân nặng khoảng 2,1kg, sức khỏe bé ổn định.

Hiện UBND phường Bình Hưng Hòa B đã gửi bé vào trung tâm bảo trợ chăm sóc và sẽ làm thủ tục thông báo tìm người thân cho bé.

Sau thời gian thông báo, nếu không có người đến nhận, phường sẽ chuyển bé về Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em để chăm sóc.

Quảng Nam: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng sâu, giòi bám đầy người Khi phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có hàng trăm con giòi làm tổ lúc nhúc, cơ thể tím tái hết sức xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-thay-tieng-khoc-tre-con-nguoi-dan-ta-hoa-phat-hien-mot-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-ven-duong-giua-dem-toi-528738.html