"Sau khi xét nghiệm ADN, xác định cháu bé và người mẹ đến nhận có cùng huyết thống nên đơn vị cùng chính quyền địa phương tiến hành trao trả" - lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho biết.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 28/10, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho biết, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh vào ngày 10/10 đã được người thân nhận lại.

Bé gái được gia đình đến nhận lại vào khoảng 10h30 cùng ngày. Tại buổi trao trả có đại diện của lãnh đạo trung tâm y tế, cán bộ phụ trách gia đình và trẻ em cùng công an địa phương.

"Sau khi xét nghiệm ADN, xác định cháu bé và người mẹ đến nhận có cùng huyết thống nên đơn vị cùng chính quyền địa phương tiến hành trao trả" - vị lãnh đạo nói và cho biết thêm, lúc nhận lại con, người mẹ có chia sẻ do lo lắng không nuôi nổi cháu bé nên mới bỏ rơi con trong nhà vệ sinh của khoa Nội.

Bác sĩ Đinh Hữu Long - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, cho hay hay mẹ cháu bé là cô gái sinh năm 2000, quê ở huyện Phước Sơn, gia đình nội cháu bé ở huyện Quế Sơn. Cô gái này nêu ra lý do tế nhị nên đã có ý định bỏ con nhờ người khác nuôi. Tuy nhiên, khi sau khi chia sẻ với gia đình, được động viên nên đến nhận lại con.

"Sau khi xác định chính xác đó là người mẹ của cháu bé, trung tâm đã làm thủ tục để gia đình nhận lại con. Khi trao trả cháu bé có mẹ ruột và bà nội của cháu. Tất cả số tiền mà các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, gửi cho cháu, đơn vị đã bàn giao cho gia đình" - ông Long nói.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng với lá thư hôm 10/10 tại khoa Nội (TTYT huyện Quế Sơn) - Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Infonet/Vietnamnet, khoảng 0h30 ngày 10/10, các y bác sĩ của TTYT huyện Quế Sơn phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của khoa Nội. Ngay khi phát hiện, các y bác sĩ đã vệ sinh sạch sẽ, thay áo, thay bỉm cho bé và thực hiện các công tác chuyên môn.

Bé gái bị bỏ rơi cùng với 1 lá thư có nội dụng: “Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được 1 bé gái vào lúc 20h ngày 9/10. Lý do: Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi đứa bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé với ạ. Xin cảm ơn”.

Thông tin mới vụ bé gái bị mẹ 17 tuổi bỏ rơi kèm bức thư tay vội vàng: Sức khỏe cháu còn yếu, chưa có ai đến nhận Sau 3 ngày em bé phát hiện bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của bệnh viện kèm bức thư tay đầy đau đớn, hiện em bé vẫn chưa có ai đến nhận.

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