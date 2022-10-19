Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đặt trong thùng xốp cuốn vải màu đen, may mắn được người chở than phát hiện

Xã hội 19/10/2022 08:44

Bé gái bị bỏ trong thùng xốp xung quanh được cuốn vải màu đen.

Theo thông tin từ VTC news, ngày 18/10, ông Vũ Ngọc Huân - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang) cho biết, một người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh trong thùng xốp ở khu vực cầu sông Tắc, rẽ xuống đường đất (thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung). Xã đã đưa bé gái về chăm sóc sức khỏe và đang làm thủ tục cho người nhặt được bé để nhận làm con nuôi.

Khu vực đường đất này nằm sâu trong khu dự án đô thị rất ít người qua lại. Việc một người dân phát hiện cháu là một điều rất may mắn cho cháu" - ông Huân cho biết. 

Trước đó, khoảng 8h sáng 17/10, một người dân tên Đại, làm nghề chở xe than khi qua khu vực trên thì phát hiện thùng xốp, bên trong có một bé gái sơ sinh. Bé gái bị bỏ trong thùng xốp xung quanh được cuốn vải màu đen.

 

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đặt trong thùng xốp cuốn vải màu đen, may mắn được người chở than phát hiện - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ trong thùng xốp được người dân phát hiện kịp thời - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, thời điểm đưa lên bệnh viện, bé nặng 2,7kg, sức khỏe khá yếu, phải điều trị. Đến hôm nay, sau khi xét nghiệm lại thì sức khỏe bé đã ổn định, đã bú sữa ngoài.

Chính quyền xã Vĩnh Trung cho biết có 2 người đang xin nhận con nuôi. Anh Đại - người nhặt được bé cho biết lý do nhận vì cho rằng bé gái có duyên với anh.

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Sau 3 ngày em bé phát hiện bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của bệnh viện kèm bức thư tay đầy đau đớn, hiện em bé vẫn chưa có ai đến nhận.

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