Quảng Nam: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng sâu, giòi bám đầy người

Xã hội 06/11/2022 22:34

Khi phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có hàng trăm con giòi làm tổ lúc nhúc, cơ thể tím tái hết sức xót xa.

Tối 6/11, theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, ông Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận vừa cấp cứu cho một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng.

Khi phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có hàng trăm con giòi làm tổ lúc nhúc, cơ thể tím tái hết sức xót xa.

Quảng Nam: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng sâu, giòi bám đầy người - Ảnh 1
Cháu bé đang trong tình trang suy hô. Ảnh: SGGP

Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm, trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một cặp vợ chồng đi làm rừng ở khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) thì bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một cái thùng carton, trên người không có mảnh vải che thân. 

Lúc này cơ thể của cháu bé đã tím tái. Cháu bé ngay sau đó đã được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ cách đó khoảng 3 km. Ngay khi tiếp nhận, Trạm Y tế xã Quế Mỹ nhanh chóng sơ cứu ban đầu, vệ sinh cho cháu bé và gọi báo cho TTYT huyện Quế Sơn đưa xe đến đón cháu bé đi cấp cứu.

Tại TTYT huyện Quế Sơn, các y bác sĩ cho bé thở ô xy, dùng kháng sinh, tiêm uốn ván và tiếp tục vệ sinh cho cháu bé. TTYT huyện Quế Sơn quyết định chuyển cháu bé ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị khi thấy cháu bé có dấu hiệu bị suy hô hấp.

Giám đốc TTYT huyện Quế Sơn nhận định cháu bé có thể đã bị bỏ rơi khoảng 1 ngày 1 đêm. Nhiều khả năng người mẹ sau khi vào trong rừng sinh cháu bé xong thì bỏ rơi con. Dù bị bỏ rơi giữa rừng lâu như vậy nhưng cháu bé có sức sống hết sức mãnh liệt.

 

Xót xa hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ ven đường ở Hà Nội, bên cạnh có bức thư tay nghi của người mẹ để lại

Xót xa hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ ven đường ở Hà Nội, bên cạnh có bức thư tay nghi của người mẹ để lại

Thời điểm phát hiện, 2 em nằm trong cùng một giỏ nhựa màu xanh, cuốn khăn. Ở chân có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ghi tên người mẹ sinh năm 1997.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng Quảng Nam

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?