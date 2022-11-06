Khi phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có hàng trăm con giòi làm tổ lúc nhúc, cơ thể tím tái hết sức xót xa.

Tối 6/11, theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, ông Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận vừa cấp cứu cho một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng.

Khi phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có hàng trăm con giòi làm tổ lúc nhúc, cơ thể tím tái hết sức xót xa.

Cháu bé đang trong tình trang suy hô. Ảnh: SGGP

Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm, trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một cặp vợ chồng đi làm rừng ở khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) thì bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một cái thùng carton, trên người không có mảnh vải che thân.

Lúc này cơ thể của cháu bé đã tím tái. Cháu bé ngay sau đó đã được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ cách đó khoảng 3 km. Ngay khi tiếp nhận, Trạm Y tế xã Quế Mỹ nhanh chóng sơ cứu ban đầu, vệ sinh cho cháu bé và gọi báo cho TTYT huyện Quế Sơn đưa xe đến đón cháu bé đi cấp cứu.

Tại TTYT huyện Quế Sơn, các y bác sĩ cho bé thở ô xy, dùng kháng sinh, tiêm uốn ván và tiếp tục vệ sinh cho cháu bé. TTYT huyện Quế Sơn quyết định chuyển cháu bé ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị khi thấy cháu bé có dấu hiệu bị suy hô hấp.

Giám đốc TTYT huyện Quế Sơn nhận định cháu bé có thể đã bị bỏ rơi khoảng 1 ngày 1 đêm. Nhiều khả năng người mẹ sau khi vào trong rừng sinh cháu bé xong thì bỏ rơi con. Dù bị bỏ rơi giữa rừng lâu như vậy nhưng cháu bé có sức sống hết sức mãnh liệt.

Xót xa hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ ven đường ở Hà Nội, bên cạnh có bức thư tay nghi của người mẹ để lại Thời điểm phát hiện, 2 em nằm trong cùng một giỏ nhựa màu xanh, cuốn khăn. Ở chân có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ghi tên người mẹ sinh năm 1997.

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