Người dân phát hiện bé gái 1 tuổi bị bỏ lại bên đường tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) kèm lời nhắn được cho là của người mẹ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 29/11, ông Nguyễn Đức Lâm - Chủ tịch UBND phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, người dân vừa phát hiện một trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn vào chiều cùng ngày.

Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, tại khối 6, phường Nghi Tân, người dân phát hiện một bé gái 1 tuổi được đặt ngồi trên chiếc giỏ đựng quần áo màu xanh nhạt. Cháu bé bụ bẫm, mặc quần áo cộc tay.

Bé gái cùng chiếc giỏ đồ màu xanh bị bỏ lại bên đường - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, trong giỏ màu xanh có một mảnh giấy ghi: “H.A.Nh., sinh ngày 17/12/2021. Tôi sinh ra cháu nhưng tôi không nuôi được cháu. Mong ai nhặt được nuôi cháu dùm tôi. Tôi xin cảm ơn”.

Ngay sau đó, cháu bé sau đó được cán bộ phường Nghi Tân đưa vào trạm xá khám sức khỏe và thông báo rộng rãi trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Nghi Tân cho biết, hiện phường đã ra thông báo ai là cha mẹ đẻ cháu bé đến nhận lại, song chưa có ai đến nhận. Đến chiều tối cùng ngày, phường đã làm thủ tục theo quy định, bàn giao cháu bé cho một gia đình có điều kiện ở trên địa bàn nhận nuôi.

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