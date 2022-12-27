Nam thanh niên có hành động lạ sau khi bất ngờ trèo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn

Một nam thanh niên sau khi nhảy xuống sông Sài Gòn đã tự bơi vào trụ sắt bảo vệ của cầu Sài Gòn. Sau đó, được công an đến đưa vào bờ.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 26/12, lực lượng chức năng TP. Thủ Đức (TP.HCM) đang làm rõ hành vi nhảy cầu Sài Gòn của một nam thanh niên.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, nam thanh niên chạy xe máy lên cầu Sài Gòn, hướng TP. Thủ Đức đi quận Bình Thạnh. Khi đến khu vực giữa cầu (thuộc phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức) thì người này bỏ lại xe, đôi dép, ví tiền rồi bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên cầu có nhiều phương tiện lưu thông nên người dân hô hoán, tìm cách cứu nam thanh niên. Tuy nhiên, khi họ nhìn xuống thì nam thanh niên đã bơi vào trụ sắt bảo vệ của cầu Sài Gòn.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo, Công an P. Thảo Điền (TP. Thủ Đức) đến bảo vệ hiện trường. Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP.HCM điều 1 ca nô cùng 6 chiến sĩ, cán bộ đến cứu nạn nam thanh niên nhảy cầu Sài Gòn.

Tại thời điểm được giải cứu, nạn nhân vẫn còn hoảng loạn, tỏ ra rất hối hận và cho biết nguyên nhân là do buồn chuyện gia đình, tình cảm, tiền bạc. "Em lạnh lắm, cho em mượn điện thoại gọi gia đình được không. Từ nay em không suy nghĩ dại dột" - anh B. giọng run run nói.

Thanh niên nhảy cầu Sài Gòn được cứu thành công - Ảnh: báo Thanh Niên

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, anh B. vẫn đang được chăm sóc để phục hồi sức khỏe và làm việc với lực lượng chức năng để làm rõ vụ nhảy cầu Sài Gòn.

TP.HCM: Bị gia đình cấm cản chuyện yêu đương, nam thanh niên nhảy cầu tự tử trước mặt cha ruột Ngày 17/12, Công an quận 12 (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên nhảy từ cầu Phú Long xuống sông Sài Gòn tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-co-hanh-ong-la-sau-khi-bat-ngo-treo-qua-lan-can-nhay-xuong-song-sai-gon-539714.html