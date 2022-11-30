Không nghĩ ngợi, vợ chồng ông Mạo tức tốc bắt xe khách ra Quảng Ninh với hy vọng tìm được con trai. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ra tới cầu Bãi Cháy, vợ chồng ông Mạo còn có 400 nghìn trong túi. Số tiền ít ỏi không đủ để vợ chồng nghèo thuê thuyền tìm kiếm, hàng ngày chỉ biết đứng nhìn dưới chân cầu chờ một phép màu rằng con trai còn sống. Đến nay đã 2 ngày đêm, vợ chồng ông Mạo ăn, ngủ ở vỉa hè chân cầu Bãi Cháy để chờ đợi.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vợ chồng ông Bùi Văn Mạo (59 tuổi) và bà Đinh Thị Ngọc (54 tuổi, đều trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nghe hung tin con trai mình là anh Bùi Văn Hoàng (SN 1995) nhảy cầu Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh vào tối 27/11.

"Sự việc quá nhanh, vợ con trai tôi thì đang mang bầu 2 tháng nên không kịp phản ứng, con trai tôi không có biểu hiện của trầm cảm hay nợ nần. Đến nay, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật" - bà Ngọc nghẹn ngào nói.

Vội lau hai hàng nước mắt bà Ngọc kể, anh Hoàng hiện ở TP. Cẩm Phả và vừa vào làm việc ở Công ty than Dương Huy được 12 ngày. Hôm xảy ra sự việc, con trai bà vẫn gọi điện nói chuyện vui vẻ tầm 30 phút. Sau đó, anh Hoàng rủ vợ chưa cưới đi xe máy tới cầu Bãi Cháy để hóng mát. Tới đỉnh cầu, anh Hoàng cởi áo khoác, bỏ điện thoại ra nhờ vợ cầm hộ rồi trèo qua lan can cầu và nhảy xuống trong tích tắc.

Nghe hung tin, bà Ngọc đang chăm sóc con gái vừa sinh em bé ở TP. Móng Cái tức tốc tới dưới chân cầu Bãi Cháy - Ảnh: Vietnamnet

Còn theo ông Mạo, con trai mình trước nay ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người, vì muốn phụ giúp gia đình nên ra Quảng Ninh lập nghiệp. Cả nhà ông còn có dự định tổ chức đám cưới cho con trai để yên bề gia thất thì việc đau lòng ập đến.

Hình ảnh cặp vợ chồng gầy guộc với gương mặt hốc hác do thức đêm hóng tin con khiến nhiều người thương cảm. Người dân từ 2 ngày nay đã tới hỗ trợ đồ ăn, quần áo và nhiều tàu, thuyền để tìm kiếm anh Hoàng.

Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu - TP. Hạ Long Ngô Văn Ích cho biết, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng tìm kiếm anh Hoàng nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Ngoài ra, trong đêm 28/11, ông đã có mặt ở chân cầu Bãi Cháy để động viên và hỗ trợ nơi ở, nhưng vợ chồng ông Mạo chỉ muốn túc trực ở vỉa hè để ngóng tin con.

"Theo nguyện vọng của vợ chồng ông Mạo, chính quyền địa phương đã cấp chăn, chiếu và căng bạt để che nắng mưa. Đồng thời, nhờ được nhà người dân gần đó hỗ trợ chỗ sinh hoạt, vệ sinh cho cặp vợ chồng trong trường hợp tìm kiếm nạn nhân diễn ra nhiều ngày" - ông Ích nói.

Người dân hỏi thăm, động viên và giúp đỡ kinh phí - Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ghi nhận vào 22 giờ 30 ngày 28/11, lực lượng chức năng TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy mất tích vào tối 27/11.

Trong đêm tối se lạnh, người đi đường không khỏi xót xa khi nhìn thấy "căn lều" dựng tạm dưới gầm cầu Bãi Cháy của bố mẹ anh H.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều người dân TP. Hạ Long đã ủng hộ kinh phí giúp gia đình, mong họ sớm tìm được con.

"Nhà chị ngay gần đây nên sang giúp. Sáng nay thấy hai ông bà có mỗi chai nước lọc, đồ là người ta cho hết. Người dân xung quanh muốn giúp đỡ, nhưng họ không chịu, cứ ngồi đây chờ" - một người dân cho biết.