Xót xa: Người mẹ trẻ ôm con nhỏ nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử, xuyên đêm tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích

Xã hội 10/11/2022 09:11

"Đến 8h sáng 10/11, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được 2 mẹ con do nước sông Hồng chảy siết" - đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP. Hà Nội cho hay.

Theo thông tin từ VOV - Đài tiếng nói Việt Nam, khoảng 22h đêm 9/11, người dân đang lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử.

Theo nhân chứng, người mẹ khoảng 30-40 tuổi do buồn chán chuyện gia đình đã ôm con khoảng 1 - 2 tuổi ra cầu nhảy. Vụ việc đã khiến giao thông bị ùn do rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP. Hà Nội, đêm 9/11, đơn vị này nhận được tin đã điều động cán bộ chiến sĩ và các phương tiện đến phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

"Đến 8h sáng 10/11, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được 2 mẹ con do nước sông Hồng chảy siết" - đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP. Hà Nội cho hay.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Xót xa: Người mẹ trẻ ôm con nhỏ nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử, xuyên đêm tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích - Ảnh 1
Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm 2 mẹ con tự tử - Ảnh: VOV

Trước đó, một vụ tương tự cũng từng xảy ra tại Long An. Cụ thể, theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 21h30 ngày 22/10, chị N.T.T, hiện đang sống tại khu nhà trọ ấp 1, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An dắt theo đứa con trai khoảng 7 tuổi đi bộ trên đường. Khi đang di chuyển, chị N.T.T nhìn thấy một người chạy xe máy ngang qua nên nhờ chở giúp một đoạn. Người đàn ông này đồng ý chở chị T. và con trai về ngã ba Bình Ảnh, huyện Thủ Thừa.

Khi chạy xe đến giữa Cầu Bến Lức (đoạn km 1932 quốc lộ 1 thuộc khu vực ấp 1, xã Thạnh Đức), chị T. nói người đàn ông dừng lại để đi bộ. Tuy nhiên, khi vừa bước xuống xe máy, chị T. bế con trèo lên lan can cầu.

Người đàn ông kể lại, thời điểm này, chỉ cần chạm nhẹ là cả hai mẹ con sẽ rơi xuống mặt nước với độ cao 15m. Lúc này, chị T. vừa khóc vừa nói muốn chết để thoát cảnh khổ cực của cuộc sống. Do quá bất ngờ, người đàn ông chở giúp chỉ biết kêu chị T. đừng nhảy xuống. Đồng thời, nhiều người đi đường phát hiện cũng dừng xe lại khuyên can, kéo dài thời gian để cứu mẹ con chị T.

Sau đó, anh Lê Văn Diệu và anh Huỳnh Văn Giàu (44 tuổi) ngụ tại ấp 1, xã Thạnh Đức đi làm về. Chạy xe đi qua chứng kiến toàn bộ sự việc, anh Diệu nhẹ nhàng bước tới gần liên tục động viên chị T và cầm tay đứa con đưa xuống mặt cầu.

Sau khoảng 20 phút động viên, khuyên nhủ, chị T cũng nguôi ngoai và từ bỏ ý định tự tử. Lập tức, anh Diệu chở hai mẹ con chị về Công an xã Thạnh Đức.

Tại đây, chị T. cho biết, do buồn chuyện gia đình, cùng với khó khăn về thu nhập, chị muốn tìm cái chết cùng đứa con trai.

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