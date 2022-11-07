TP.HCM: Nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh rồi bất ngờ nhảy cầu Bình Lợi, cảnh sát lặn sông tìm tung tích

Xã hội 07/11/2022 09:02

Hơn 8h cùng ngày, người này vẫn chưa được cảnh sát tìm thấy.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 6h ngày 7/11, một số người đi tập thể dục buổi sáng thấy nam thanh niên đi bộ trên đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng sân bay Tân Sơn Nhất về TP. Thủ Đức.

Khi đến giữa cầu Bình Lợi, phường 13 (quận Bình Thạnh), anh này bất ngờ leo qua lan can rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.

“Người này nổi trên mặt nước được vài giây rồi chìm mất tích, không ai kịp cứu” - một nhân chứng nói.

Tại hiện trường, nam thanh niên để lại một đôi dép, balo và lá thư.

TP.HCM: Nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh rồi bất ngờ nhảy cầu Bình Lợi, cảnh sát lặn sông tìm tung tích - Ảnh 1
Đôi dép nam thanh niên để lại trên thành cầu - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ phối hợp cùng các đơn vị liên quan, nhanh chóng có mặt, tổ chức lặn tìm nạn nhân. Nhiều người nhái cũng được huy động đến hiện trường để tìm kiếm.

Đến 7 giờ ngày 7/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Phòng PC07 Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nam thanh niên nhảy cầu Bình Lợi. 

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