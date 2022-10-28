Tối ngày 27/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử ở Quảng Nam.
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Theo thông tin của VTC news, sáng 28/10, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 mất tích cách đây 2 ngày.
Theo đó, thi thể em T.X.T. (SN 2008, trú thôn Hòa An, xã Tam Giang; học sinh lớp 9, Trường THCS Kim Đồng, thị trấn Núi Thành) được tìm thấy lúc 20h45 ngày 27/10, cách vị trí nam sinh nhảy cầu tự tử khoảng 800m.
Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó, khoảng 4h ngày 26/10, gia đình phát hiện em T. bỏ nhà ra đi. Sau đó 2 tiếng, người dân phát hiện xe đạp và đôi dép bỏ lại trên cầu An Tân (thị trấn Núi Thành) nên báo cơ quan chức năng. Gia đình em T. đã đến hiện trường và xác nhận những đồ vật để lại chính là của T.
Thông tin từ bạn bè, em T. có biểu hiện bất thường khi từng nói rằng một ngày nào đó mưa gió sẽ đi nhảy cầu.