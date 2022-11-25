Khuya 24/11, người dân phát hiện trên cầu An Lỗ (xã Phong An) có một chiếc xe và một đôi dép, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên trình báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, sáng 25/11, thông tin từ UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), lực lượng chức năng địa phương đang tổ chức, phối hợp với Công an huyện Phong Điền tìm kiếm một nữ sinh nghi nhảy cầu mất tích.

Chiếc xe và đôi dép của nữ sinh T. bỏ lại trên cầu - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khuya 24/11, người dân phát hiện trên cầu An Lỗ (xã Phong An) có một chiếc xe và một đôi dép, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên trình báo cho cơ quan chức năng.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định, người điều khiển chiếc xe đến vị trí trên là em MTHT (học sinh lớp 9, ở tại xã Phong An) nên tổ chức liên hệ gia đình và tìm kiếm.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tích cực tổ chức tìm kiếm nhưng chưa thấy em T.

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