Sau 8 lần mang thai, sản phụ 'rớt nước mắt' khi lần đầu tiên được ẵm con

Xã hội 27/01/2021 06:39

Sau 8 lần mang thai, trải qua biết bao lần hy vọng rồi thất vọng, rơi biết bao nhiêu nước mắt, đến nay, người phụ nữ gần tuổi tứ tuần ở Phú Thọ mới được ẵm con.

Mới đây, đội ngũ y bác sĩ tại khoa Đẻ tự nguyện D3, BV Phụ sản Hà Nội vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ N.K.T. (SN 1983, Phú Thọ), chào đón một em bé nặng 2,5kg ra đời. 

"Sau 8 lần mang thai, trải qua biết bao lần hy vọng rồi thất vọng, rơi biết bao nhiêu nước mắt. Đến nay, tôi đã được ẵm con", chị T. chia sẻ.

Trước đó, sản phụ đã rất mong muốn chào đón đứa bé vì đã quá 35 tuổi nhưng vẫn chưa có được mụn con. Đặc biệt, bản thân chị T. không bị bệnh hiếm muộn, thế nhưng, đến lần này đã là lần mang thai thứ 8 mới có thể thành công sinh bé. Những lần trước, sản phụ T. từng mang thai tự nhiên nhưng không may, chị chuyển dạ hoặc vỡ ối sớm. Các thai nhi gần đây nhất được 28 tuần và 34 tuần tuổi, nhưng không nuôi được vì chị gặp bệnh lý về tim. 

Lần mang thai này, chị T. lại bị phát hiện mắc tiểu đường thai kỳ. Sau khi đến BV Phụ sản Hà Nội thăm khám kỹ lưỡng, chị được điều trị tiêm insulin. Các bác sĩ cũng tư vấn cho chị chế độ dinh dưỡng khoa học dành cho mẹ bầu, giúp đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

8 lan mang thai
Sản phụ vui mừng khi chào đón con gái - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Nhiều lần mong đợi có con, lại thêm quá nhiều lần mất hi vọng, chị T. vô cùng lo lắng trong lần mang thai thứ 8. Mới đây, chị chuyển dạ và được bác sĩ chỉ định sinh thường ở thời gian thai nhi được 36 tuần tuổi. Nhờ sự hỗ trợ tận tâm của các y bác sĩ, 12h50 ngày 23/1/2021, một em bé gái khỏe mạnh cân nặng 2,5 kg đã chào đời.

Hành trình sinh con vất vả gian nan là thế, vậy nhưng giờ đây, khi được "lên chức" mẹ và được "da kề da" với đứa con của mình, chị T. như vỡ òa hạnh phúc. 

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