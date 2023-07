Sập giàn giáo nghiêm trọng tại trung tâm thương mại Nghệ An: Nguyên nhân do sắt không chắc

Mới đây, cơ quan có thẩm quyền đã công bố nguyên nhân dẫn đến sập giàn giáo tại tòa nhà Trung tâm Thương mại và dịch vụ ở Nghệ An hôm 24.12.

Theo VietNamNet, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh tổ chức, ông Chu Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An thông tin về nguyên nhân vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trình Trung tâm thương mại và dịch vụ trên Đại lộ Lê Nin (TP Vinh, Nghệ An) vào trưa ngày 24/12.

“Nguyên nhân sơ bộ là do các thanh sắt của giàn giáo không chắc chắn. Khối lượng bê tông lớn làm hệ thống giàn giáo không ổn định, gây nên hiệu ứng domino, sập một phần của tầng 2” - ông Tuấn cho hay.

Đơn vị thi công đang bơm bê tông cho mặt sàn tầng 2 của công trình thì một số điểm giàn giáo bằng sắt rung lắc, đổ sập.

Sự cố sập giàn giáo trước đó. Ảnh: VietNamnet

Sự cố khiến phần lớn lượng bê tông đã đổ lên mặt sàn tầng 2 tuột xuống tầng 1, sắt thép bị sập hoặc uốn cong. Lúc đó, có nhiều công nhân đang làm việc nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Theo Thanh Niên trước đó cho hay, nhiều người chứng kiến sự việc cho biết vào thời điểm trên, công trình xây dựng Trung tâm thương mại trên đường Lê Nin (P.Hà Huy Tập, TP.Vinh) đang thi công thì bất ngờ đổ sập kèm theo tiếng động lớn.

Vụ sập khiến hầu hết cấu kiện tầng 3 của công trình này bị hư hỏng hoàn toàn. Hàng chục công nhân đang làm việc tại công trình may mắn thoát nạn.

Đại diện chủ thầu thi công công trình này cho biết, vụ sập giàn giáo không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại nặng về tài sản. Vị này cũng cho biết, nguyên nhân sập giàn giáo do lỗi một cấu kiện, thiết bị nào đó dẫn đến toàn bộ sàn bị sập.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Một lãnh đạo UBND P.Hà Huy Tập cho biết công trình trung tâm thương mại và dịch vụ này do Công ty TNHH Xây dựng LMK thầu thi công. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phường đã phối hợp các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

