Thực hư việc đào nhầm vị trí trụ bê tông cứu bé trai 10 tuổi: Phía địa phương đưa ra lời khẳng định

Xã hội 05/01/2023 19:06

Thông tin đồn đoán về việc đào nhầm trụ bê tông cứu bé trai 10 tuổi được Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp giải thích.

Trong khi các lực lượng cứu hộ nỗ lực hết sức, túc trực ngày đêm tại hiện trường để cứu nạn thì mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng cứu hộ đã đào sai vị trí trụ bê tông.

Trả lời vấn đề này với PLO, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định: Ngay từ đầu lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí và đến nay chỉ đào duy nhất một 1 trụ. Lực lượng cứu hộ vẫn tiến hành thực hiện phương pháp đào để lấy trụ bê tông lên như đã làm.

“Đây là biện pháp hiệu quả tối ưu nhất. Tuy nhiên đi đến độ sâu đã gặp khó khăn do đặc điểm địa chất phức tạp và lực lượng cứu hộ vẫn quyết tâm hoàn thành công tác cứu hộ sớm nhất có thể. Chúng tôi khẳng định vị trí trụ bê tông được đào là chính xác và duy nhất chứ không hề nhầm như mạng xã hội lan truyền”- ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định.

Thực hư việc đào nhầm vị trí trụ bê tông cứu bé trai 10 tuổi: Phía địa phương đưa ra lời khẳng định - Ảnh 1
Công tác cứu hộ bé Hạo Nam vẫn diễn ra xuyên đêm. Ảnh: Zing News

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu phương pháp khoan luồng xoắn vẫn được duy trì. Bên cạnh đó các chuyên gia đang thảo luận kết hợp thêm phương pháp đào xới nếu thống nhất sẽ tiến hành trong sáng hôm nay (5/1). Tuy nhiên vị lãnh đạo cho hay, hiện vẫn chưa thể xác định được thời gian chính xác có thể đưa trụ lên.

Ông Đoàn Tấn Bửu cũng chia sẻ với Zing News, hiện trường được che chắn, tuy nhiên khi bé Nam rơi xuống ống, phần đất đá có khả năng rơi theo. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai cứu nạn, việc phải đặt ống, dùng các loại búa nén cũng có thể khiến đất đá trên các phần khớp nối bị rơi xuống, dẫn đến việc chật phần đất bên trong ống cọc bê tông.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin sau khi trao đổi với cơ quan pháp y và gia đình, đơn vị cứu nạn kết luận Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Nguyên nhân chính là nạn nhân bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp.

Thực hư việc đào nhầm vị trí trụ bê tông cứu bé trai 10 tuổi: Phía địa phương đưa ra lời khẳng định - Ảnh 2

 

Thực hư việc đào nhầm vị trí trụ bê tông cứu bé trai 10 tuổi: Phía địa phương đưa ra lời khẳng định - Ảnh 3

Hiện trường cứu hộ bé trai vào ngày 4-1. Ảnh: PLO

"Trước đây, việc cứu hộ nhằm giúp duy trì sự sống cho bé Nam. Nhưng đến lúc này, việc duy trì sự sống cho bé đã kết thúc. Đơn vị thay đổi biện pháp nhằm sớm kết thúc cứu hộ, đưa em Nam lên khỏi mặt đất nhanh nhất", ông Bửu chia sẻ.

Dự kiến sau khi nhổ được ống cọc bê tông lên, lực lượng công binh của Quân khu 9 tiến hành nội soi thăm dò để xác định vị trí, rồi tiến hành cưa cắt để đưa thi thể bé Nam ra ngoài. Đội công binh chia làm hai nhóm cùng làm, rút ngắn thời gian.

Được sự đồng ý của gia đình bé Hạo Nam, cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành làm pháp y đại thể với thi thể. Kế đến, chính quyền hỗ trợ và cùng giúp đỡ gia đình bé Nam thực hiện những bước an táng cuối cùng.

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