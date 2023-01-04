Vụ tài xế xe buýt vừa lái xe vừa nhắn tin suốt hàng chục km: Tạm đình chỉ công tác 20 ngày

Xã hội 04/01/2023 16:45

Sau khi đã xác minh, làm rõ thông tin vụ việc, lãnh đạo Hợp tác xã nơi tài xế này công tác đã có quyết định xử phạt, tạm đình chỉ đối với tài xế lái xe thiếu trách nhiệm, có thể gây nguy hiểm.

Theo Dân Việt, lãnh đạo Hợp tác xã Quyết Thắng cho biết đã có xác minh, xử lý vi phạm ban đầu đối với người này.

Ông Nguyễn Thành Đức, Giám đốc Hợp tác xã Quyết Thắng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, ông đã giao phòng điều độ của đơn vị kiểm tra, xác minh. Theo đó, tài xế có hành vi vừa lái xe vừa nhắn tin suốt hàng chục km là Đỗ Mạnh Cường (35 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi xác định hành vi vi phạm của tài xế Cường, phòng điều độ của Hợp tác xã đã cho "xuống ca" (đình chỉ ngay) và lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 1 triệu đồng. "Chúng tôi đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Cường thời gian 20 ngày để tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm", ông Đức thông tin.

Vụ tài xế xe buýt vừa lái xe vừa nhắn tin suốt hàng chục km: Tạm đình chỉ công tác 20 ngày - Ảnh 1
Tài xế vừa lái xe vừa nhắn tin hàng chục km gây bức xúc. Ảnh: Dân Việt

Cũng theo ông Đức, theo nội quy của hợp tác xã, tài xế vi phạm lần đầu bị xử phạt 1 triệu đồng, tạm đình chỉ 20 ngày; lần thứ 2 tăng lên 2 triệu đồng, tạm đình chỉ 20 ngày còn vi phạm lần 3 sẽ buộc thôi việc. Tuy nhiên ông Đức cũng cho rằng, những vi phạm của tài xế như ông Cường nếu gặp sự cố sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và hành khách trên hành trình.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Quốc lộ 26, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cũng đã nắm thông tin và đang liên hệ làm việc với lãnh đạo Hợp tác xã Quyết Thắng. Theo lãnh đạo này, hành vi của tài xế vừa lái xe vừa nhắn tin suốt hàng chục km như trên clip là rất nguy hiểm, vi phạm quy định. Đơn vị sẽ xác minh danh tính, thời gian vi phạm để xử lý nghiêm.

Theo thông tin từ VietNamNet trước đó, giám đốc Hợp tác xã Quyết Thắng Nguyễn Thành Đức làm rõ đoạn clip nghi tài xế của đơn vị vừa lái xe vừa nhắn tin với quãng đường hàng chục km trên QL26 từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Pắk.

“Nếu sự việc đúng như vậy chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm đối với tài xế này và không bao che. Chúng tôi đã có quy định tài xế không được sử dụng điện thoại trong lúc lái xe. Vậy nên hành vi vừa lái xe vừa nhắn tin của tài xế này là vô cùng nguy hiểm, phải xử lý nghiêm”, ông Đức cho hay.

Đoạn clip người dân ghi lại cảnh tài xế xe buýt của Hợp tác xã Quyết Thắng chạy trên QL26 vừa lái xe vừa đặt ngửa hai tay lên vô lăng và liên tục có hành động lướt điện thoại, nhắn tin.

Sự việc đã khiến nhiều hành khách hốt hoảng nhưng không ai dám phản ứng gì đối với tài xế. Theo người quay phim, hành vi vừa lái xe vừa nhắn tin của tài xế Cường kéo dài suốt hàng chục km khiến nhiều hành khách bức xúc, lo lắng.

 

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Từ khóa:   tài xế lái xe buýt tài xế vi phạm

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