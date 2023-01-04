Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin về công cuộc giải cứu bé Hạo Nam thoát khỏi hố tử thần sâu 35 m

Xã hội 04/01/2023 09:49

Nhiều hãng tin và tờ báo lớn của nước ngoài cũng như độc giả thế giới mong chờ vào những nỗ lực giải cứu bé trai.

Theo Dân Việt, hãng tin Reuters ngày 2/1 đưa tin, lực lượng cứu hộ ở Việt Nam đang cố gắng hết sức để giải cứu cậu bé bị mắc kẹt trong trụ bê tông sâu 35m - hai ngày sau khi cậu bé lọt vào trụ rỗng và hẹp khoảng 25cm của một cọc bê tông tại một công trường xây dựng.

CNN cũng đưa tin tương tự và cho biết, các nhân chứng nghe thấy nạn nhân, bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi kêu cứu ngay sau khi lọt xuống trụ bê tông vào trưa thứ Bảy 31/12. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đã không nhận được phản hồi nào từ cậu bé trong suốt quá trình cứu hộ, thậm chí kể cả khi họ hạ camera xuống để cố gắng xác định vị trí của nạn nhân trong trụ bê tông sâu 35m.

Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin về công cuộc giải cứu bé Hạo Nam thoát khỏi hố tử thần sâu 35 m - Ảnh 1

 

Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin về công cuộc giải cứu bé Hạo Nam thoát khỏi hố tử thần sâu 35 m - Ảnh 2
Hiện trường giải cứu bé Hạo Nam sáng 4/1. Ảnh: Thanh Niên

Tai nạn xảy ra tại một công trường xây dựng cầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khi cậu bé đang đang cùng bạn bè nhặt sắt vụn. CNN thông tin, lực lượng cứu hộ đã bơm oxy vào trong cọc và làm mềm đất xung quanh nhưng cọc hơi nghiêng, gây khó khăn cho nỗ lực nhổ cọc.

Trong khi đó, Fox News đưa tin, hàng trăm nhân viên cứu hộ Việt Nam đã chạy đua với thời gian để cứu bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp bị lọt trụ bê tông sâu 35m.

Còn AFP thông tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm thứ Hai 3/2 đã chỉ đạo huy động mọi lực lượng cứu hộ để giúp đỡ chính quyền địa phương cứu cậu bé.

Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin về công cuộc giải cứu bé Hạo Nam thoát khỏi hố tử thần sâu 35 m - Ảnh 3
 
Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin về công cuộc giải cứu bé Hạo Nam thoát khỏi hố tử thần sâu 35 m - Ảnh 4

Thông tin về vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m và nỗ lực cứu hộ phi thường của Việt Nam không chỉ được dư luận trong nước mà cả quốc tế vô cùng quan tâm. Ảnh: Dân Việt

Một nhân viên cứu hộ tại hiện trường chia sẻ với hãng tin AFP, BBC hôm 2/1 rằng: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Chúng tôi chưa thể nói rõ tình trạng của cậu bé".

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 11h30 ngày 31-12-2022 bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) cùng ba bạn khác đi lại công trình cầu Rọc Sen (cách nhà 500m) để nhặt sắt về bán ve chai thì bất ngờ lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm, được đóng sâu khoảng 35m.

Khi phát hiện sự cố bé trai lọt vô trụ bê tông xảy ra, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu xuyên đêm 31-12 đến nay. Nhiều phương tiện, máy móc như cần cẩu, máy đào, xà lan, dàn cọc khoan nhồi, thiết bị xói hút bùn, giàn khoan guồng xoắn, giàn khoan địa chất và các máy móc phụ trợ khác.

Cũng theo Thanh Niên, lúc 7 giờ sáng nay 4.1, công tác xử lý đất giữa vách ngăn với cọc bê tông đã gần đạt đến độ sâu 36 mét. Nếu được thông qua thì dự kiến đến khoảng 8 giờ sáng sẽ tiến hành công tác nhổ cọc bê tông mà bé Hạo Nam bị mắc kẹt. Quá trình nhổ cọc nếu thuận lợi sẽ diễn ra trong khoảng 1 giờ và sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo để đưa bé Hạo Nam ra ngoài. Có thể trong buổi sáng nay sẽ hoàn tất việc cứu hộ bé.

Tính đến rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ đang thực hiện bơm áp lực cao sát ngay cọc bê tông. Từ 21 giờ đêm qua, lực lượng công binh đã mang đến hiện trường các thiết bị chuyên dụng của quân sự để có thể sau khi nhổ cọc bê tông cứu cháu Hạo Nam lên.

Đây là các thiết bị có thể dò tìm vị trí và cưa cắt, phá khối bê tông nhằm cứu nạn cháu bé. Quá trình vừa cứu hộ và bơm tiếp oxy tiếp tế vẫn được diễn ra xuyên suốt xuyên đêm 3.1 và rạng sáng ngày 4.1.

4 ngày nghẹt thở giải cứu bé Hạo Nam: Địa hình phức tạp, gây khó khăn cho công tác cứu hộ

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