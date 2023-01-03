Hơn 70 giờ cứu hộ sắp có kết quả, chờ đợi phép màu xảy ra với bé trai: Những giây phút mong mỏi đến nghẹt thở

Lực lượng cứu nạn đang nỗ lực lấy đất từ bên trong lồng ống sắt ra ngoài để chuẩn bị kéo trụ bê-tông lên khỏi mặt đất.

Theo Báo Người Lao Động, đến 11 giờ 30 phút ngày 3-1, việc đóng ống thép lớn có đường kính 1,5 m đặt ôm vào ống trụ 25 cm mà bé trai lọt vào đã thành công.

Khi trụ được kéo lên, lực lượng công binh của Quân khu 9 sẽ tiến hành dò tìm vị trí của bé trai rồi cắt trụ, đưa em ra ngoài. Như vậy, sau đúng 72 giờ cứu nạn, công tác cứu nạn, cứu hộ sắp có kết quả, nhiều người đang cầu mong phép màu sẽ đến với bé trai Thái Lý Hạo Nam (SN 2012; ngụ xã Phú Lởi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Lực lượng cứu hộ bé trai. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân

Cũng theo Báo Điện Tử Quân Đội Nhân Dân, lực lượng chức năng địa phương chạy đua với thời gian để thực hiện công tác cứu hộ.

Tại hiện trường vụ bé trai lọt vào trụ bê tông, các máy móc, công cụ vẫn đang được lực lượng chức năng thực hiện việc hút bùn và đóng ống thép quanh trụ bê tông, khoan bùn đất với độ sâu 35m để tạo khoảng trống cho thợ hàn, thợ lặn xuống nhằm cố định các đầu mối trụ cột, dùng dây cáp kéo trụ cột lên mặt đất.

Thông cáo báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho hay, hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tiến hành phương án cứu nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 2-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có Công văn số 01/UBND-ĐTXD ngày 2-1-2023 đề nghị Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động- Thương binh và Xã hội huy động chuyên gia, hỗ trợ thiết bị quan sát trong lòng ống, thiết bị cứu hộ và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương trong thời gian sớm nhất.

Cha bé có mặt ở hiện trường. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 1/1 cho biết bé trai rơi trong lồng ống hẹp với độ sâu như vậy có khả năng bị đa chấn thương, không đảm bảo thông khí, tiên lượng rất xấu.

Theo chuyên gia trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn nhận định khả năng cứu sống được nạn nhân là rất thấp do đã hơn 50 giờ trôi qua và các tín hiệu sinh tồn không còn được ghi nhận, theo Zing.

Khoảng thời gian vàng để cứu nạn nhân trong các tình huống mắc kẹt là 72 giờ để sống sót. Lý thuyết 72 giờ vàng được áp dụng trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng năm 2014 hoặc với các trường hợp nạn nhân trôi dạt trên biển, còn bám được vào các vật nổi. Nhưng trong trường hợp của bé Hạo Nam sẽ khó áp dụng do điều kiện sinh tồn ngặt nghèo hơn. Nạn nhân là trẻ nhỏ, bị kẹt trong không gian hẹp, gặp các nguy cơ mất máu do chấn thương hoặc hạ thân nhiệt.

Xuyên đêm giải cứu bé trai. Ảnh: Người Lao Động

Đạị diện Cục Cứu hộ nhận định nếu nạn nhân còn sống sót thì đó là sức chịu đựng tuyệt vời của con người.

Kể từ khi vụ việc xảy ra, cha mẹ của Hạo Nam đã túc trực ở hiện trường ngày đêm, mong ngóng và hy vọng phép màu sẽ đến với con trai mình. Khắp các diễn đàn mạng xã hội, ai nấy cũng dõi theo tin tức vụ việc, cầu nguyện sự an lành đến với bé trai tội nghiệp ấy.

Như đã đưa tin trước đó, trưa 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn đã vào công trình trên thuộc xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) thì bị rơi xuống trụ bê tông rỗng ruột, được đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét, đường kính 25cm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.