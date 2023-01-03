Những vụ trẻ em gặp tai nạn ‘hố công trình’ thương tâm tại Việt Nam: Mong ước có phép màu

Xã hội 03/01/2023 10:04

Vụ việc bé trai 10 tuổi không may lọt hố sâu công trình khiến nhiều người xót xa, những nỗ lực cứu hộ xuyên đêm với ước mong có phép màu xảy ra.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc trẻ rơi xuống hố công trình, trước đó, đã từng có những trường hợp tương tự xảy ra.

Bé 10 tuổi lọt hố sâu tại Đồng Tháp

Theo Báo Người Lao Động, trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 31-12, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25 cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m). Khoảng 2 giờ 45 phút sáng 3-1, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục các biện pháp kỹ thuật để tiếp cận cháu bé bị kẹt trong trụ bê-tông rỗng có bán kính 25cm đã đóng sâu xuống lòng đất sâu 35m.

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Những vụ trẻ em gặp tai nạn ‘hố công trình’ thương tâm tại Việt Nam: Mong ước có phép màu - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm để cứu bé. Ảnh: SGGP

Theo ghi nhận tại hiện trường, từ 21 giờ đêm, ống vách bằng thép được đưa đến hiện trường. Các lực lượng cứu hộ đang tiến hành hàn ống vách có đường kính 1,5m, nối liền dài 35m để đóng xuống bao trùm trụ bê-tông có cháu bé bị kẹt bên trong.

Lực lượng cứu hộ tiến hành đóng ống vách xuống, trùm lại trụ bê tông. Sau đó sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật để lấy hết lớp đất bên trong ra, tiến hành thăm dò để xác định vị trí cháu bé, rồi tiến hành cứu hộ. Hơn 60 giờ, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm bé. 

Giải cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu 15m

Cũng theo Báo Nhân Dân, các vụ việc đau lòng trước đó xảy ra khiến nhiều người xót xa. Trước vụ việc tại Đồng Tháp không lâu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/12/2022, anh Lại Thế Quang (ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) phát hiện bé gái L.K.T (5 tuổi) rơi xuống hố ép cọc bê-tông sâu khoảng 15m tại khu vực công trường đang thi công.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai ứng cứu.

Do miệng hố rất nhỏ, không thể trực tiếp tiếp cận bé gái nên lực lượng chức năng vừa trấn an tinh thần để nạn nhân không bị hoảng loạn, vừa cẩn trọng đưa dây và thiết bị chuyên dụng xuống để bé bám vào, kéo lên.

Những vụ trẻ em gặp tai nạn ‘hố công trình’ thương tâm tại Việt Nam: Mong ước có phép màu - Ảnh 3
Giải cứu bé ở độ sâu 15m. Ảnh: Nhân Dân

Rất may sau đó bé đã bình tĩnh và phối hợp thực hiện các bước theo hướng dẫn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bé gái được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra khỏi hố sâu và chuyển đến nơi an toàn.

Bé gái được sơ cấp cứu và nhanh chóng đưa đến Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa Nhơn Trạch. Sau đó, người nhà đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch để chăm sóc.

Bé trai 7 tuổi lọt cống công trình tử vong

Tháng 8/2020, một vụ việc thương tâm đã xảy ra khi bé N.V (7 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Bửu Long) cùng 3 cháu khác rủ nhau đến khu vực công trình đang san lấp mặt bằng thuộc dự án khu dân cư Bửu Long 3, thành phố Biên Hòa chơi.

Sau đó, V. đến đoạn cống đang thi công sâu 3-4m, chưa có nắp đậy rửa chân và không may trượt chân rơi xuống cống. Thấy vậy, các cháu đi cùng hô hoán, chạy đi gọi người đến cứu. Tuy nhiên, khi vớt lên bé đã tử vong.

Bé trai lớp 4 mất tích khi lọt cống không nắp đậy

Cuối tháng 9/2017, Công an xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhận được tin báo từ bảo vệ của Công ty TNHH Minh Thành 2 (ấp Ông Hường, xã Thiện Tân) có một bé trai đi học về bị nước cuốn xuống mương thoát nước trước công ty.

Qua xác minh, nạn nhân là em N.T.T (11 tuổi, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Chu Văn An, xã Thạnh Phú). Em T đang sống cùng ba mẹ là anh Nguyễn Văn Lực (36 tuổi, quê Tiền Giang) và chị Lê Thị Quyên (34 tuổi) tại khu nhà trọ tập thể của Công ty Minh Thành 2.

Những vụ trẻ em gặp tai nạn ‘hố công trình’ thương tâm tại Việt Nam: Mong ước có phép màu - Ảnh 4
Vụ việc thương tâm ở Đồng Nai. Ảnh: Nhân Dân

Nguyên nhân ban đầu được xác định trên đường đi học về khi đến mương thoát nước trước cổng công ty, T bị rơi dép xuống mương. Bé khum xuống nhặt thì không may ngã xuống mương nước và bị nước cuốn trôi.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã, dân phòng và xã đội đã phối hợp đơn vị cứu hộ, cứu nạn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Đồng Nai tổ chức tìm kiếm trên toàn bộ hệ thống cống và suối Ông Hường. Sau cùng, nạn nhân được tìm thấy cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 5km và đã tử vong.

10 giờ giải cứu bé gái 7 tuổi kẹt dưới giếng sâu

Vào ngày 4/8/2015, bé T.A (7 tuổi) trong khi đang chơi cùng bạn bè ở bãi đất trống cách nhà khoảng 50m tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương thì bất ngờ lọt vào lỗ sâu bên cạnh đường ống giếng khoan.

Hơn 100 cảnh sát cứu hộ, cứu nạn cùng nhiều phương tiện đã được huy động để triển khai đào đất, giải cứu bé T.A. Lực lượng cứu hộ đã phải tiến hành bơm oxy, truyền sữa và nước giúp bé duy trì sự sống.

Rất may, sau 10 giờ giải cứu, bé T.A đã được giải thoát ra ngoài trong tình trạng hoảng sợ, có nhiều vết xây xước trên người.

 

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