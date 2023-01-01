Sapa: Du khách dùng đĩa thịt lợn giá 495.000 đồng kèm quảng cáo ‘ngon từ chất, thật từ tâm’: Chủ quán bị phạt 7 triệu

Theo ông Tô Ngọc Liễn, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, UBND TX.Sa Pa đã yêu cầu Đội Quản lý thị trường và Phòng Văn hóa thông tin lập đoàn kiểm tra liên ngành để vào cuộc xác minh.

Theo Thanh Niên, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND TX.Sa Pa xác nhận, thông tin khách du lịch đến Sa Pa phản ánh ăn thịt lợn, cơm gà giá cao lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây là đúng sự thật và vụ việc được xử lý nghiêm.

Cụ thể, du khách tên là P.N. phản ánh vào một nhà hàng ở trung tâm TX.Sa Pa được quảng cáo là: “Ngon từ chất, thật từ tâm” để ăn uống cùng bạn. Tại đây, chị N. gọi 2 suất cơm gà, mỗi suất chỉ có 1 đĩa cơm và 1 đùi gà và 1 đĩa thịt lợn được giới thiệu là thịt lợn rừng nhưng chỉ có vài lát mỏng.

Khi ăn xong gọi tính tiền, chủ quán đã thu 905.000 đồng, gồm 495.000 đồng cho đĩa thịt lợn và 398.000 đồng cho 2 đĩa cơm gà và 1 chai nước suối.

Sau đó, chị N. đưa thông tin lên mạng xã hội, thắc mắc về giá dịch vụ ăn uống ở Sa Pa liệu có đắt đỏ trong mùa đông hay do lâu ngày không đến du lịch nên không cập nhật được giá cả thị trường.

Cũng theo Báo Người Đưa Tin, chia sẻ của chị N. đã thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận.

Ông Liễn cho biết thêm, khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, chủ cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống thừa nhận có bán đồ ăn và thu tiền đúng như thông tin du khách phản ánh trên mạng xã hội.

Chiều 1/1/2023, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản chủ quán “chặt chém” khách du lịch đĩa thịt lợn với giá 495.000 đồng.

Theo ông Liễn, với hành vi bán hàng không đúng với giá niêm yết, chủ quán này bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.