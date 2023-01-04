Mâu thuẫn giữa bị cáo và nạn nhân cho rằng đã lừa dối tình cảm và tiền bạc của mình, người này đã ra tay dã man sát hại cặp vợ chồng.

Theo Zing News, ngày 4/1, TAND TP.HCM tuyên bị cáo Quách Hào Quang (42 tuổi, quê Cà Mau) mức án tử hình về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, vợ chồng anh Nguyễn Hồng H. và chị Hồ Thị M. sinh sống tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Năm 2019, chị M. có quan hệ tình cảm với Quang và nói là đã ly hôn. Đến cuối năm 2020, Quang phát hiện M. chưa ly hôn, vẫn sống chung với chồng.

Bị cáo Quách Hào Quang. Ảnh: Zing News Tối 9/10/2021, sau khi uống rượu, Quách Hào Quang nhiều lần gọi điện thoại cho chị M. nhưng người phụ nữ không nghe máy. Tức giận vì không liên lạc được và nghĩ đến chuyện chị M. lừa dối về việc đã ly hôn nên bị cáo Quang cầm dao tìm đến nhà người phụ nữ này nói chuyện. Đến nơi, thấy chị M. và anh H. ngồi trong nhà, Quang xông vào lớn tiếng, giữa hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, chị M. đánh và đẩy bị cáo ra khỏi nhà. Quách Hào Quang liền rút dao đâm liên tiếp vào người chị M.. Thấy vợ bị chém gục, anh H. can ngăn thì bị Quang dùng dao đâm nhiều nhát.

Quách Hào Quang nghe tuyên xử tại tòa. Ảnh: CAND Cũng theo Công an nhân dân, sau cuộc hỗn chiến, cả hai vợ chồng chị M. bị bất tỉnh. Hàng xóm đến can ngăn khống chế bắt giữ Quang, đồng thời đưa hai vợ chồng chị M. đi cấp cứu nhưng cả hai nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Tại tòa, Quang khai mặc dù đã có vợ con nhưng vẫn phát sinh tình cảm với chị M. đã có gia đình và chị M. nói với Quang là đã ly hôn chồng. Tuy nhiên sau đó, Quang phát hiện chị M. chưa ly hôn và cắt đứt liên lạc với Quang. Trước đó, Quang có cho nhân tình mượn tiền nên khi biết chị M. chưa ly hôn và cắt liên lạc với mình nên Quang đến nhà đòi tiền và giữ tình, nhưng không được nên hai bên xảy ra xô xát dẫn đến án mạng. Tuy nhiên, con gái của vợ chồng bị hại cho rằng, không biết chuyện quan hệ tình cảm của mẹ mình nhưng có việc mâu thuẫn tiền bạc giữa mẹ mình và bị cáo. Bị cáo hay đến nhà bị hại quậy phá, và gây ra án mạng. Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 2 tỷ đồng và mức án cao nhất dành cho bị cáo.

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