Hãi hùng loạt cống gần hiện trường bé 3 tuổi rơi xuống ở Bắc Giang: Không được che đậy kĩ càng, người dân nhiều lần lo sợ

Xã hội 06/01/2023 11:28

Dãy cống bật nắp gần hiện trường vụ bé gái 3 tuổi rơi xuống cống công trình đang thi công khiến nhiều người rùng mình.

Theo Báo VietNamNet, hàng loạt cống trên tuyến đường 298 thuộc xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) không được che chắn cẩn thận gây nguy hiểm cho người đi đường.

Sau sự việc bé gái 3 tuổi ở xã Ngọc Lý không may bị rơi xuống ống cống công trình đang thi công, lực lượng chức năng huyện Tân Yên đang yêu cầu các bên liên quan báo cáo về sự việc.

Theo ghi nhận, tuyến đường 298 nơi cháu bé gặp nạn có nhiều ống cống bị bật nắp, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

 

Hãi hùng loạt cống gần hiện trường bé 3 tuổi rơi xuống ở Bắc Giang: Không được che đậy kĩ càng, người dân nhiều lần lo sợ - Ảnh 1

 

Hãi hùng loạt cống gần hiện trường bé 3 tuổi rơi xuống ở Bắc Giang: Không được che đậy kĩ càng, người dân nhiều lần lo sợ - Ảnh 2

 

Hãi hùng loạt cống gần hiện trường bé 3 tuổi rơi xuống ở Bắc Giang: Không được che đậy kĩ càng, người dân nhiều lần lo sợ - Ảnh 3
Gia đình cháu bé bức xúc vì thời điểm cháu gặp nạn, miệng cống không được che chắn cẩn thận. Ảnh: VietNamNet

Một người dân tại xã Ngọc Lý cho biết, việc thi công dọc hai bên đường 298 gây nhiều phiền hà cho người dân. Quá trình thi công, nhiều vị trí không được che chắn, lắp cảnh báo.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 4/1. Lúc này bé gái 3 tuổi đang chơi trước cửa nhà ông nội thì không may lọt xuống một hố ga không nắp đậy ven đường tỉnh 298. Ngay sau đó, người nhà đã phát hiện và truy hô người dân xung quanh giúp đỡ.

Hãi hùng loạt cống gần hiện trường bé 3 tuổi rơi xuống ở Bắc Giang: Không được che đậy kĩ càng, người dân nhiều lần lo sợ - Ảnh 4

Miệng cống không được che chắn. Các ống cống không được che chắn cẩn thận tại xã Ngọc Lý. Ảnh: VietNamNet

Nghe tiếng hô hoán cháu bé bị nước cuốn vào ống cống, nhiều người dân xung quanh đã dùng xà beng, gậy sắt để bật nắp cống gần đó, khẩn trương vớt cháu bé lên.

"Sau khoảng 15 phút cạy nắp cống, cháu được đưa lên. Lúc đó cháu đã ngất xỉu nên được hồi sức tại chỗ rồi chuyển đến bệnh viện", người dân kể lại.

Hãi hùng loạt cống gần hiện trường bé 3 tuổi rơi xuống ở Bắc Giang: Không được che đậy kĩ càng, người dân nhiều lần lo sợ - Ảnh 5

 

Hãi hùng loạt cống gần hiện trường bé 3 tuổi rơi xuống ở Bắc Giang: Không được che đậy kĩ càng, người dân nhiều lần lo sợ - Ảnh 6
Hiện trường vụ bé gái 3 tuổi rơi xuống cống công trình đang thi công tại xã Ngọc Lý huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang khiến nhiều người rùng mình. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

 

Ghi nhận thực tế cho thấy, miệng cống nơi cháu bé bị rơi xuống rộng hơn 1m, độ sâu khoảng 1,5m. Đường thoát nước này dài nhiều km, đoạn đang thi công thuộc đường tỉnh 298.

Người thân cho biết, hiện tại sức khỏe bé gái đã ổn định và không nguy hiểm tới tính mạng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Ngọc Lý đã giao cho Công an xã lập biên bản làm việc với gia đình, đơn vị thi công. UBND xã Ngọc Lý cũng đề nghị đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, cắm biển cảnh báo phù hợp.

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