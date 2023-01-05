Chiều muộn ngày 5/1: Chuyên gia Nhật Bản hiến kế, tìm giải pháp có hiệu quả sau 6 ngày giải cứu bé trai

Xã hội 05/01/2023 19:35

Công tác giải cứu bé Hạo Nam gặp rất nhiều vấn đề khó khăn tại hiện trường, phía địa phương cho hay, họ nhận được nhiều góp ý trong công tác cứu hộ bé trai.

Theo Dân Trí thông tin, sáng nay, hiện trường vụ bé trai lọt trụ bê tông sâu 35m khá yên ắng. Đến khoảng 14h, đoàn chuyên gia Nhật Bản đến hiện trường, tìm giải pháp đưa thi thể bé trai lên mặt đất.

Chiều muộn ngày 5/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, hôm nay và nhiều ngày qua, Đồng Tháp nhận được nhiều góp ý trong công tác cứu hộ bé trai lọt trong trụ bê tông hôm 31/12.

Đặc biệt, đoàn chuyên gia Nhật Bản trực tiếp đến hiện trường, có đưa ra biện pháp để đưa cọc bê tông và bé trai lên mặt đất.

 

Chiều muộn ngày 5/1: Chuyên gia Nhật Bản hiến kế, tìm giải pháp có hiệu quả sau 6 ngày giải cứu bé trai - Ảnh 1
Những vấn đề khó khăn khi giải cứu bé Hạo Nam. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, biện pháp của đoàn chuyên gia Nhật Bản cần một số thiết bị đặc biệt tỉnh Đồng Tháp cần thời gian huy động. Vì lý do này, biện pháp của các chuyên gia Nhật Bản chưa được thực hiện.

Phó chủ tịch UBDN tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm, công tác cứu hộ đang gặp một số khó khăn nhất định khi gặp tầng lớp đất sâu, làm trở ngại kế hoạch kéo trụ bê tông lên mặt đất như dự tính. Tỉnh vẫn đang tiếp tục chọn lọc, đi đến thống nhất giải pháp tối ưu nhất, để hoàn thành công tác giải cứu bé trai dù nạn nhân đã qua đời.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin sau khi trao đổi với cơ quan pháp y và gia đình, đơn vị cứu nạn kết luận Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Nguyên nhân chính là nạn nhân bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp.

"Trước đây, việc cứu hộ nhằm giúp duy trì sự sống cho bé Nam. Nhưng đến lúc này, việc duy trì sự sống cho bé đã kết thúc. Đơn vị thay đổi biện pháp nhằm sớm kết thúc cứu hộ, đưa em Nam lên khỏi mặt đất nhanh nhất", ông Bửu chia sẻ.

Đêm 4/1, các lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm để thực hiện mũi khoan guồng xoắn xuyên thấu 5m đất cuối cùng. Tuy nhiên, lớp đất này cứng, kết cầu phức tạp nên lực lượng làm nhiệm vụ phải tạm ngưng, hội kiến khẩn cấp với các chuyên gia trong nước và ngoài nước.

Khi chốt được phương án, lực lượng cứu hộ sẽ dùng dây cáp, mắc vào đoạn thứ nhất, đưa đoạn này lên. Đồng thời tiếp cận và mắc cáp vào đoạn thứ 2, đoạn thứ 3, lần lượt dùng cẩu kéo lên. Khi thực hiện các công đoạn này, lực lượng cứu hộ, thi công đảm bảo an toàn, nhất là việc không cho vật thể, đất vùi lắp đoạn 2, đoạn 3 của trụ bê tông.

Chiều muộn ngày 5/1: Chuyên gia Nhật Bản hiến kế, tìm giải pháp có hiệu quả sau 6 ngày giải cứu bé trai - Ảnh 2
 

 

Chiều muộn ngày 5/1: Chuyên gia Nhật Bản hiến kế, tìm giải pháp có hiệu quả sau 6 ngày giải cứu bé trai - Ảnh 3

Việc cứu hộ vẫn đang được các lực lượng thực hiện để sớm đưa bé về với gia đình. Ảnh: Thanh Niên

Đến sáng 5.1 lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành cứu hộ để hy vọng có thể đưa thi thể bé Hạo Nam (được chính quyền xác định đã tử vong) về được với gia đình sớm nhất.

Cũng trong sáng ngày 5.1, chia sẻ trên Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé Hạo Nam) hy vọng trong ngày hôm nay (5.1) bé sẽ được về nhà.

"Khi con được đưa về, gia đình sẽ thực hiện an táng cháu tại phần đất phía sau nhà" - chị Linh cho biết thêm.

Thông tin thêm từ địa phương: Trong suốt đêm 4.1 sáng 5.1, các đơn vị PCCC & CHCN, đơn vị công binh và các đơn vị thi công phối hợp thực hiện phương án đưa thiết bị xuống lồng ống cọc nghi ngờ chứa thi thể bé, khi đưa xuống được khoảng 30m thì phát hiện khối đất đá độ nén chắc, thiết bị đưa xuống có phần hạn chế nên kết quả chưa được mong muốn. Mặc dù kết hợp các giải pháp thủ công, thiết bị hỗ trợ và các kỹ thuật bơm hút, tạo điều kiện đưa thiết bị xuống sâu để nâng cọc - nơi bé Hạo Nam rơi vào - trong lồng ống lên mặt đất chưa hoàn thành được.

“Do đặc điểm phức tạp của địa chất của nơi ống cọc đưa xuống, giờ phải đưa lên trở lại thì rất khó khăn, do đó các chuyên gia đã bàn thảo kỹ lưỡng để tiếp tục triển khai khẩn cấp cứu hộ cho em bé. Hiện chưa rút ống cọc lên mặt đất được", ông Bửu cho biết.

Các ngành chức năng đang nỗ lực tìm mọi cách để có phương án, giải pháp kỹ thuật, thăm dò, kết hợp tiếp cận để đưa thi thể bé Hạo Nam lên, tuy nhiên không thể khẳng định được thời gian cụ thể. Hiện tại phương pháp khoan guồng xoắn vẫn đang duy trì kết hợp với các phương pháp dùng ống, đào xới và đang ở giai đoạn thảo luận, đánh giá, thống nhất. Hiện đang trưng cầu ý kiến các chuyên gia, vì thi công ở tầng thấp có biện pháp thi công đơn giản, xuống đến khoảng 12 m thì có tầng đất sét bám dính gây khó khăn.

Chính quyền địa phương, Hội phụ nữ và các đoàn thể, người thân đã đến an ủi, động viên chị Linh vượt qua nỗi đau trước mắt để tiếp tục đợi con được đưa về nhà. 

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