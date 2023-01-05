Tin vui: Cứu hộ phán đoán bé trai 10 tuổi đang nằm ở đoạn ống thứ 2, sẽ cố gắng tháo khớp nối, khẩn trương đưa bé lên

Do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng phải hội ý với chuyên gia để có giải pháp phù hợp với thực tế.

Theo Zing News, từ đêm 4/1 đến sáng 5/1 lực lượng cứu hộ vẫn tích cực phối hợp thực hiện phương án đưa thi thể Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lên mặt đất.

Hiện tại, đội cứu hộ vẫn tập trung sử dụng thiết bị, phương tiện để đưa đoạn ống đầu tiên lên. Sau đó, đội sẽ triển khai phương án cứu hộ tiếp theo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết phương án khoan guồng xoắn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, đơn vị cứu hộ sẽ kết hợp thêm các phương án khác như đào xới. Các chuyên gia đang bàn bạc, thảo luận thêm các phương án; dự kiến thống nhất trong sáng 5/1.

"Hiện tại vẫn chưa xác định được thời gian đưa em bé lên khỏi mặt đất. Đây là công việc rất khó khăn khi ống cọc bê tông đã được cắm sâu xuống lòng đất, nhưng lại phải đưa lên", ông Bửu nói.

Cũng theo An ninh thủ đô, sáng nay, các chuyên gia đã hội ý để tìm phương pháp có thể tiếp cận được toàn bộ ống cọc ở đoạn đầu tiên để đưa lên mặt đất. Sau đó tiếp cận đoạn thứ 2, đưa lên mặt đất để cứu hộ em bé.

Đội cứu hộ phán đoán, khả năng thi thể bé Hạo Nam đang bị mắc kẹt ở đoạn ống thứ 2 và sẽ tiếp tục thăm dò thêm. Lực lượng cứu hộ sẽ cố gắng tháo khớp nối để đưa đoạn ống bê tông đầu tiên trước, rồi triển khai cứu hộ ở đoạn ống thứ 2 và thứ 3. Công tác tìm kiếm thi thể vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Lực lượng chức năng triển khai cứu bé trai. Ảnh: Nhân Dân

Hiện tại, các mũi khoan đã đạt được độ sâu sát đáy của ống trụ bê tông. Tuy nhiên tới 5 m cuối cùng, việc làm mềm đất gặp khó khăn khi nền địa chất rắn, đất sét dính chặt.

Thông tin trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.