Theo Dân Trí, một TikToker đã thực hiện 2 đoạn video với nội dung "ăn theo" sự việc đau lòng này. Trong đoạn video đầu tiên, TikToker này đã để cho 3 em bé với cân nặng lần lượt 30kg, 20kg và 14kg chui đầu vào một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm. Kết quả cho thấy cả 3 bé đều có thể chui lọt phần đầu, nhưng không thể lọt toàn bộ cơ thể.

Cụ thể, TikToker chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cùng 3 em nhỏ từ 4-9 tuổi, có mặt tại một công trường xây dựng. Trong đó, có nhiều trụ bê tông rỗng đường kính 25cm, đang xếp dàn trên mặt đất để chờ thi công.

Trong clip, người này liên tục khuyến khích các bé: "Được hay không thì vẫn phải thử", "cứ thử đi", "cho lọt cả 2 tay vào được là sẽ có 2 gói bim bim",... Tuy nhiên, cả 3 em nhỏ đều không chui người vào trụ bê tông được. Sau đó, TikToker này giải thích lý do có thể là vì trụ bê tông mà bé trai 10 tuổi gặp nạn ở Đồng Tháp là loại 35cm chứ không phải loại 25cm như trước đó thông tin.

Tới đoạn clip thứ 2, TikToker này đã yêu cầu các bé chui vào trụ bê tông với đường kính 35cm. Kết quả các bé đều có thể chui lọt trụ một cách dễ dàng.

Các bé chui vào trụ theo lời TikToker. Ảnh: Dân Trí

Ngay khi những đăng tải này xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến dư luận phẫn nộ, ném đá gay gắt. Phần đều là những lời chỉ trích TikToker "ăn theo" sự việc bé trai không may gặp nạn. Chỉ vì "câu view" mà bất chấp làm nội dung xúi giục trẻ nhỏ, không mang đến việc các bé cũng có thể mắc kẹt trong trụ bê tông.

Hơn nữa, nhiều cư dân mạng cho rằng, nội dung clip rất gây phản cảm khi vụ việc đau lòng của bé trai ở Đồng Tháp vừa xảy ra.

Nhiều người cho rằng việc làm nội dung "ăn theo" một sự việc đau lòng như vậy là điều không thể chấp nhận được, chưa kể hành động xúi trẻ em chui đầu vào trong trụ bê tông như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu không may những đứa trẻ bị mắc kẹt và không thể kéo ra ngoài.

"Sao lại làm thử nghiệm cho các bé chui đầu vào thế, lỡ kẹt đầu bọn nhỏ thì sao",

"Câu view bất chấp đến thế là cùng",

"Đừng có làm mấy trò điên khùng như vậy, cháu nhỏ không biết gì học theo thì sao",

"Đến lúc cháu bé kẹt đầu thật vào đấy mà câu view. Làm gì cũng phải suy nghĩ",...

Dù cuối clip TikToker khuyến cáo mọi người không làm theo dưới mọi hình thức, song nội dung đoạn clip vẫn đang nhận rất nhiều bức xúc, chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Theo Thanh Niên trước đó, 11 giờ 30 phút trưa ngày 31.12.2022, có khoảng 4 trẻ em ở xã Phú Lợi trong đó em Thái Lý Hạo Nam đến chơi ở khu vực thi công cầu Rọc Sen thuộc tuyến đường ĐT-857.

Hiện trường bé Hạo Nam gặp nạn. Ảnh: Thanh Niên

Lúc này Hạo Nam bất ngờ bị lọt xuống móng cọc bê tông mố cầu rỗng bên trong có đường kính 25 cm, đã được đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét.

Các em đi cùng với Nam tri hô để người lớn gần đó cùng gia đình ứng cứu, tuy nhiên không thành nên báo cho lực lượng chức năng địa phương để xử lý.

Ròng rã suốt từ hôm 31.12.2022 đến tối nay 4.1.2023, hàng trăm con người và phương tiện cứu hộ của tỉnh Đồng Tháp, công binh Quân khu 9, các đơn vị miệt mài làm việc với hy vọng tiếp cận sớm nhất cháu Hạo Nam (10 tuổi) - người bị rơi vào móng cọc chôn sâu trong đất 35 mét. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã không xảy ra.

18 giờ 27 phút tối 4.1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp xác nhận bé Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống móng cọc sâu 35 mét đã tử vong.

Ông Bửu giải thích: Qua các biện pháp và trao đổi với các đơn vị chuyên môn, trao đổi với gia đình, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết xác định bé Hạo Nam đã tử vong.

Theo ông Bửu: Việc hội chẩn xác định bé mất có sự phối hợp giữa các cơ quan: pháp y - y tế - chính quyền địa phương kết hợp với những đánh giá hiện trạng tại vị trí em bé bị nạn rơi vào ống cọc với thời gian kéo dài, rơi vào độ sâu nhưng không được cứu nạn trong 4 ngày. Với độ sâu không được thông khí, chấn thương và với những đánh giá bằng các biện pháp quan sát hiện trường kết hợp với những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng bé sống ở giai đoạn đầu nhưng đến hiện nay thì các cơ quan chuyên môn đã có những thủ tục xác định bé Nam tử vong và đang tìm cách đưa em bé lên mặt đất để thực hiện an táng theo truyền thống.