San sẻ khó khăn mùa dịch, Vinamilk hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu nhằm trợ giá người tiêu dùng lên đến gần 170 tỷ đồng

Để san sẻ khó khăn trong mùa dịch, trong tháng sinh nhật Công ty (tháng 8/2021), Vinamilk thực hiện chương trình hỗ trợ quà tặng nhằm trợ giá cho người tiêu dùng trên nhiều loại sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu. Tổng giá trị gói hỗ trợ này lên đến gần 170 tỷ đồng.

Cụ thể, từ ngày 1/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021, Vinamilk sẽ triển khai chương trình hỗ trợ người tiêu dùng bằng hàng triệu sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu. Theo đó, hàng triệu sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk sẽ được trợ giá lên đến hơn 60.000 đồng trên một đơn vị sản phẩm thông qua việc tặng thêm quà là các sản phẩm cùng loại. Chương trình được thực hiện trên 63 tỉnh, thành cả nước, với tổng giá trị gói hỗ trợ là gần 170 tỉ đồng. Hình 1: Chương trình “San sẻ gánh lo mùa dịch” được Vinamilk thực hiện trong tháng sinh nhật, với tổng giá trị trợ giá bằng sản phẩm gần 170 tỷ đồng Đây cũng là hoạt động được Vinamilk triển khai nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty với mong muốn san sẻ phần nào những khó khăn trong dịch bệnh và tri ân người tiêu dùng cả nước đã luôn ủng hộ, tin yêu Vinamilk trong suốt 45 năm qua. Sự hỗ trợ thiết thực về những sản phẩm dinh dưỡng cần thiết trong giai đoạn này cũng chính là “món quà sức khỏe” Vinamilk mong muốn gửi tặng đến với mọi gia đình, mọi người dân, góp phần vì một Việt Nam khoẻ mạnh, vươn cao.

Hình 2: Sữa tươi, sữa bột, sữa chua, nước trái cây của Vinamilk… là những sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu với nhiều gia đình, giúp tăng cường sức khỏe, đề kháng Làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 diễn ra trên hầu hết các địa phương của cả nước đang ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội và cuộc sống của mỗi người dân. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong Quý I/2021, dịch Covid-19 đã gây ra những tác động tiêu cực đến 9,1 triệu người trong độ tuổi lao động, như bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…. Con số này trong Quí II/2021 tăng lên là 12,8 triệu người do sự bùng phát mạnh của dịch từ cuối tháng 4 đến nay. Việc làm bị ảnh hưởng, thu nhập giảm, chi tiêu cho đời sống tăng lên do tác động của đại dịch, điều này thực sự là “gánh lo kép” với nhiều người dân. Vì vậy, các chương trình hỗ trợ người tiêu dùng, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu sẽ mang đến nhiều giá trị thiết thực. “Năm nay là năm thứ 10 Vinamilk vinh dự là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất. Có được điều này, Vinamilk rất trân trọng sự tin yêu mà hàng chục triệu người tiêu dùng đã dành cho công ty suốt 45 năm qua. Đó cũng là lý do, thay vì tổ chức những hoạt động kỷ niệm, công ty quyết định triển khai chương trình nhằm trợ giá cho người tiêu dùng trên hàng loạt sản phẩm, san sẻ phần nào những khó khăn do đại dịch. Vinamilk sẽ nỗ lực để mang sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu đến với mọi gia đình, mọi trẻ em, để góp phần tăng cường sức khỏe, cùng nhau chiến thắng đại dịch!” – Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing của Vinamilk chia sẻ.

Hình 3: Hệ thống cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt của Vinamilk tăng cường hình thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà để đáp ứng nhu cầu của người dân Cũng nhân dịp này, Vinamilk sẽ trao tặng 45.000 phần quà sức khỏe là các sản phẩm dinh dưỡng cho người dân gặp khó khăn, bị tác động bởi dịch bệnh như gia đình các công nhân bị ảnh hưởng việc làm, thất nghiệp; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người cao tuổi neo đơn… trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Hình 4: Hoạt động cung ứng hàng hóa được Vinamilk duy trì trong điều kiện giãn cách, đảm bảo sản phẩm dinh dưỡng đến với người dân Với sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, góp phần nâng cao sức khỏe người Việt bằng chính trách nhiệm, tình yêu với con người và xã hội, Vinamilk luôn nỗ lực để mang đến giá trị và sự hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng. Sức khỏe chính là “món quà” Vinamilk mong muốn trao tặng đến với cộng đồng trong dịp sinh nhật của Công ty. Vừa qua, Vinamilk đã khởi động chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh” với mục đích lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực đến với mọi người để cùng xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, chiến thắng đại dịch. Tổng ngân sách cho các hoạt đồng cộng đồng, tiếp sức tuyến đầu trong khuôn khổ chiến dịch này là hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, Vinamilk cam kết dành 10 tỷ đồng hỗ trợ vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 12 đến 18 khi điều kiện về vaccine cho phép. Hình 5: Các nhà máy của Vinamilk trên cả nước thực hiện “3 tại chỗ”, duy trì sản xuất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản phẩm dinh dưỡng trong dịch bệnh Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện vào đầu năm 2020 đến nay, Vinamilk luôn tích cực trong các hoạt động cộng đồng và đồng hành cùng Chính phủ chống dịch. Tổng ngân sách công ty dành các chương trình này tính đến tháng 6/2021 là 85 tỷ đồng gồm tiền mặt, trang thiết bị vật tư y tế và các sản phẩm dinh dưỡng. Trong đó, những đối tượng Vinamilk tập trung hướng đến là chăm sóc trẻ em, hỗ trợ người dân gặp khó khăn ở vùng dịch và tiếp sức tuyến đầu chống dịch. Hình 6: Song song với việc hỗ trợ người tiêu dùng, Vinamilk đã thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng như tiếp sức tuyến đầu tại 50 bệnh viện, tặng 45.000 phần quà cho người dân gặp khó khăn… Khó khăn được chia sẻ sẽ vơi đi. Sự quan tâm, yêu thương được chia sẻ thì sẽ thêm lan tỏa. Khi mỗi người chung tay góp sức, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt, để cuộc sống bình thường và khỏe mạnh mau chóng trở lại với tất cả mọi người. Chương trình hỗ trợ quà tặng nhằm trợ giá cho người tiêu dùng “San sẻ gánh lo mùa dịch” được Vinamilk thực hiện trên cả nước trong tháng 8/2021 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 45 năm của công ty. Tất cả các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu như sữa bột, sữa pha sẵn, sữa tươi, sữa chua ăn, sữa chua uống … đều được trợ giá thông qua quà tặng bằng sản phẩm cùng loại. Mức trợ giá có thể lên đến hơn 60.000đ trên một đơn vị, với tổng giá trị gói hỗ trợ là gần 170 tỉ đồng. Tham khảo thông tin chi tiết tại đây. Nguồn: Thông báo cáo chí tình hình lao động, việc làm quý I/2021 – General Statistics Office of Vietnam (gso.gov.vn) Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý II và 6 tháng năm 2021 và kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 – General Statistics Office of Vietnam (gso.gov.vn)

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